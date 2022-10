Al termine della puntata Nikita Pelizon accusa due vipponi di aver infranto in qualche modo il regolamento e affronta uno di loro

L’accusa di Nikita Pelizon

Nikita Pelizon ieri è finita al televoto con Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Gegia e Giaele De Donà. Tra loro un concorrente nella prossima puntata dovrà necessariamente lasciare la Casa del GF Vip. Intanto finita la puntata la modella ha iniziato a domandarsi chi potrebbe aver fatto il suo nome in confessionale, oltre ad Alberto e Antonino nelle nomination palesi. Ha escluso Antonella Fiordelisi (la quale l’ha invece nominata) e dubita su Elenoire Ferruzzi, anche se non ha la certezza effettiva.

Successivamente sempre Nikita Pelizon si è ritrovata a confidarsi con George Ciupilan. La vippona ha confessato cosa l’ha spinta a votare Alberto De Pisis, narrando dettagliatamente quanto avvenuto in Superled durante le nomination palesi: “Il tempismo della domanda non mi piaceva”.

Come potete sentire dal video sotto, Nikita Pelizon ha detto di avere un’altra motivazione circa la diffidenza nei confronti di Alberto De Pisis e Antonino Spinalbese. Secondo il suo punto di vista, infatti, i due avrebbero l’abitudine di fare strategia, eludendo i microfoni e parlando in codice. Il tutto convinti magari di non essere ascoltati o inquadrati. Un’accusa che nel corso di questi anni di GF è emersa spesso.

A queste parole George Ciupilan si è sentito di dare un prezioso consiglio all’amica: “Tu devi solo pensare a comportarti bene e a conoscere le persone”. Secondo lui Nikita Pelizon dovrebbe proseguire a testa alta per la sua strada, senza mai farsi influenzare dal pensiero degli altri. Convinta delle sue parole, Nikita ha detto ancora: “Alberto è una di quelle persone che non mi interessa conoscere”, elencando le differenze caratteriali che a detta sua li rendono molto incompatibili: “Non ho argomentazioni con lui e poi non penso al gioco ma a stare con chi mi fa piacere”.

Nikita ha sentito Antonino e Alberto parlare delle donne più forti da nominare, ovvero lei e Antonella, e si sono messi d’accordo, però poi sarebbe lei quella falsa che si inventa che Alberto parla di nomination? #gfvip



pic.twitter.com/8YYWfgzva0 — giggia 🦚 (@mummyunicorn) October 10, 2022

Ma non è mica finita qui! Perché l’accusa fatta da Nikita Pelizon ha avuto un seguito. La gieffina ha affrontato di petto la situazione e ha avuto modo di parlare proprio con Alberto De Pisis di quanto successo poco prima. Con lui ha quindi avuto un primo confronto. Ecco cosa si sono detti…

Il confronto tra Alberto e Nikita

Sempre nel post puntata oltre ad aver parlato con George Ciupilan ed essersi sfogata con lui, Nikita Pelizon ha avuto modo di parlare di questo anche con Alberto De Pisis. Inizialmente si è affrontato l’argomento Gegia. Secondo Nikita, infatti, per quanto Gegia possa aver sbagliato e detto delle cose poco carine, non va comunque esclusa o attaccata a priori, altrimenti si finisce per ripetere la stessa situazione che si è verificata con Marco Bellavia: tutti (o quasi) contro uno.

Una situazione che Nikita Pelizon vorrebbe evitare. Alberto De Pisis ha provato a spiegarle il suo punto di vista. Ecco il confronto dove sembra esserci stato comunque un chiarimento, anche per quel che riguarda il fattore nomination (i due hanno fatto il nome l’una dell’altro in SuperLed)…

comunque alberto è andato a chiarire la situazione con nikita, ma antonino vuole solamente provarci a parlare e conoscerla meglio?🫠#nikita #gfvip7 #GFvip #albertodepisis pic.twitter.com/0DwNaXn5Mb — ♡༄ puffs (@4gaiia) October 11, 2022

Sempre nel corso della conversazione, però, Nikita Pelizon come vedete ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Così ha domandato ad Alberto De Pisis dei chiarimenti sui discorsi fatti con Antonino Spinalbese. Il ragazzo conferma di aver parlato in codice con il coinquilino. Poi rivela i contenuti della loro conversazione, non ricordando però di aver fatto dei riferimenti a Nikita, la quale è parsa poco convinta…

Lei che ha sgamato Alberto e Antonino parlare delle donne forti della casa, quali Nikita e Antonella, e gli chiede in faccia cosa dicessero di lei, ma lui che palesemente si inventa qualche scusa e si vede dalla faccia vi prego #gfvip pic.twitter.com/j24JV2YojY — giggia 🦚 (@mummyunicorn) October 11, 2022

Capiremo se tra Nikita Pelizon e Alberto De Pisis ci sarà modo di chiarire e magari, chissà, avvicinarsi prima o poi.

