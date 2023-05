Nikita Pelizon, dopo il GF Vip va anche a L’isola per la sua amica Helena

NEWS

Debora Parigi | 18 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

All’Isola dei famosi arriva Nikita Pelizon per una sorpresa

Lunedì 22 maggio andrà in onda una nuova puntata dell‘Isola dei famosi, la sesta per l’esattezza. Oltre a scoprire, dopo il voto del pubblico, chi sarà l’eliminato che quindi finirà sull’isola di Sant’Elena, ci saranno anche varie prove per i naufraghi i cui nervi sono sempre più tesi. Ma in Honduras ci sarà anche un nuovo sbarco e cioè quello di Nikita Pelizon.

No, non sarà una nuova concorrente. Ma la vincitrice del GF Vip 7 sarà nel reality per fare una sorpresa. A chi? Ovviamente a Helena Prestes. Le due, entrambe modelle, sono molto amiche e hanno legato ancora di più dopo la partecipazione alla scora edizione di Pechino Expres. Nikita ed Helena formavano infatti la coppia Italia-Brasile.

🥁🥁🥁 Lunedì una grandissima sorpresa per Helena: Nikita Pelizon sbarcherà in Honduras! 💘💘💘 #Isola pic.twitter.com/8XSDHskwX3 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 18, 2023

Cosa farà quindi Nikita Pelizon all’Isola dei famosi? Sicuramente sarà non solo una bella sorpresa per Helena, ma servirà anche per portarle un po’ di forza e coraggio. Come sappiamo, infatti, la modella brasiliana non va molto d’accordo con il resto del gruppo, è tra coloro che viene meno sopportata, specialmente tra i componenti della sua tribù: le Chicas. Quindi sicuramente Nikita le darà tanti consigli peer affrontare al meglio questa situazione. La stessa Pelizon, infatti, dentro la Casa del Grande Fratello era poco amata dai suoi compagni di avventura, ma era amatissima fuori. E infatti il pubblico l’ha premiata con la vittoria. Quindi lei sa bene come non mollare e arrivare alla fine vincendo anche.

Non sappiamo se Nikita resterà anche una notte sull’Isola come ha fatto Asia Argento quando ha fatto una sorpresa alla sorella Fiore e anche com’è stato per le mogli di Marco e Noise. Probabile che sia così, ma lo scopriremo solo lunedì alla fine della puntata.

Vi ricordiamo, intanto, che l‘Isola dei famosi può essere seguita non solo nella diretta del lunedì, ma anche con i daytime giornalieri in onda su Canale 5 e su Mediaset Extra. Entrambi possono essere rivisti sul sito di Mediaset Play.