NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Maggio 2023

Chiara Ferragni Fedez

Le parole di Fedez in The Ferragnez 2

In queste ore su Prime Video è arrivata ufficialmente la seconda stagione di The Ferragnez La Serie, lo show con protagonisti Fedez e Chiara Ferragni. Attualmente sono disponibili sulla piattaforma streaming i primi 4 episodi, mentre le restanti 3 puntate verranno rilasciate la prossima settimana. I fan intanto si stanno già godendo le nuove immagini dello show, e naturalmente non mancano le emozioni. Proprio nel corso della prima puntata infatti viene affrontata la malattia del cantante, che lo scorso anno si è sottoposto a un lungo intervento dopo aver scoperto di avere un tumore al pancreas. Durante l’episodio assistiamo ai momenti precedenti e successivi all’operazione, e di certo le lacrime sono assicurate. Federico come se non bastasse ha anche rivelato di aver scoperto il tumore grazie a una lite con Chiara, e in merito ha affermato:

“Siccome sono asmatico ho deciso di controllare i polmoni e di fare una tac. Arrivo con due ore di ritardo perché avevo litigato con Chiara. Arrivando in ritardo succede che per caso passa una dottoressa che si occupa di pancreas, guarda il monitor e mi dice che aveva visto il pancreas ingrossato. Per sicurezza mi ha fatto fare una risonanza magnetica, e mi hanno detto che avevo una pallina nel pancreas. Mi fanno subito l’endoscopia, mi addormentano, e quando mi sveglio mi dicono che avevo un tumore”.

Successivamente Fedez ha anche aggiunto:

“Io chiedevo a tutti lo scenario peggiore. Volevo sapere qual era la cosa peggiore che potesse succedermi, ed effettivamente era morire. Ho dovuto affrontare l’ipotesi di morire”.

Come sappiamo però tutto si è risolto nel migliore dei modi per Fedez, che a oggi è tornato a stare bene. Ma quali altre emozioni ci attendono in The Ferragnez La Serie 2? Non resta che guardare tutti gli episodi per scoprirlo.