Nicolò Figini | 2 Luglio 2023

GF Vip 7

Il pensiero di Francesco Chiofalo

In questi ultimi giorni Antonella Fiordelisi ha deciso di eliminare il tatuaggio con il nome del suo ex Francesco Chiofalo. Quest’ultimo aveva parlato di questo argomento un anno fa, proprio quando lui aveva preso la decisione di cancellare quello che si era fatto per lei:

“Ci tatuammo entrambi i nostri nomi durante il primo anno della nostra relazione. Quando le cose andavano bene tra noi… Io mi tatuai il suo nome orizzontalmente nella parte interna del polso destro. Lei, il mio verticale all’interno dell’avambraccio destro. Lei ha ancora il mio nome tatuato, non lo ha ancora coperto.

Come perché ho levato il tatuaggio? Che domanda è? Non ci sto più insieme da tanto tempo, che me lo tengo a fare? Sì, molte persone mi hanno detto che è un ricordo. Ho capito il ricordo ma non è un bel ricordo”.

Ieri pomeriggio, inoltre, Francesco Chiofalo ha risposto a una domanda dei fan i quali gli chiedevano cosa pensasse della rottura tra Antonella ed Edoardo Donnamaria. Ha iniziato affermando che non avrebbe voluto parlarne e di non avere una vera e propria opinione in merito.

Secondo lui il loro fidanzamento è stato forzato da una grande esposizione mediatica e che se si fossero conosciuti in altre circostanze non si sarebbero mai messi insieme. Poi ha aggiunto di essere dalla parte di Donnamaria:

Ho letto la dichiarazione di Edoardo e mi sono trovato totalmente d’accordo con lui. Anche se tuttavia da parte di entrambi a mio avviso in ogni loro comportamento di coppia sia tuttora molto pilotato da motivi mediatici.

Per cui sono convinto che a breve si rimetteranno insieme… magari con una bella copertina ben pagata e un grosso servizio in esclusiva su qualche settimanale”.

