NEWS

Andrea Sanna | 10 Giugno 2023

GF Vip 7

Nikita Pelizon torna su Luca Onestini

Nella Casa del Grande Fratello Vip Nikita Pelizon aveva inizialmente legato con Luca Onestini, confidando di nutrire un particolare interesse per lui. Ben presto però il rapporto sti è sgretolato a causa di svariate incomprensioni. Ma oggi a distanza di tre mesi dalla fine del reality ci sono novità?

A parlarne è stata Nikita Pelizon nel corso di un’intervista rilasciata a Turchese Baracchi per la trasmissione radio, Turchesando. Non ha solo ricordato il suo percorso all’interno del reality show e le amicizie create, tra cui il rapporto con Daniele Dal Moro, ma per l’appunto ha detto la sua su Luca Onestini.

A quanto pare dopo il GF Vip Nikita Pelizon non ha avuto modo di risentirlo, sebbene abbia tentato di ricontattarlo come per sua stessa ammissione. Ma questo quanto raccontato:

“Luca non è nelle mie ricerche social e nei miei messaggi Whatsapp, gli mandai un messaggio sui social e lui non mi hai mai risposto. Non ci siamo più visti né abbiamo parlato. Ma dopo tutti i video che ho visto sono contenta di aver voluto cercare la pace. Mi dispiace di aver pensato che ci fossimo riusciti a fine percorso, sono stata un po’ ingenua”.

Dunque Nikita Pelizon sembra essere piuttosto sicura di non volere avere nulla a che fare con Luca Onestini, anche se negli ultimi tempi pensava di essere riuscita a instaurare un minimo di rapporto.

Discorso diverso è invece legato a Matteo Diamante, il suo ex. La loro storia non era finita benissimo, ma si sono ritrovati nella Casa del GF Vip, dove ha avuto modo di riparlare con lui e trascorrere del tempo:

“Abbiamo avuto la possibilità di stare assieme senza malizia e di scoprire tanti lati di noi che ci piacevano e abbiamo ritrovato il piacere di stare insieme”. Ha precisato poi che in realtà non sono una coppia.

Per poi aggiungere: “Io credo che per avere una relazione sia indispensabile avere l’energia da dare a quella relazione. E quando la tua energia hai da metterla su altre cose, è quasi impossibile avere un qualcosa di stabile, duraturo e serio. Poi per giunta ci abbiamo già riprovato mille volte. L’amore ha mille sfaccettature, io al momento mi sento che gli voglio molto bene e che voglio che lui si realizzi e sia felice”, ha concluso Nikita Pelizon.