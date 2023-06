NEWS

Andrea Sanna | 10 Giugno 2023

GF Vip 7

In un’intervista Nikita Pelizon ha commentato quello che è il suo attuale rapporto con Daniele Dal Moro dopo la fine del GF Vip

Il rapporto tra Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro

Sebbene il Grande Fratello Vip si sia concluso da tre mesi con la vittoria di Nikita Pelizon, i vipponi continuano a far parlare di sé. Proprio la modella per esempio ha rilasciato una lunga intervista a Turchesando, trasmissione radiofonica di Radio Campus condotta da Turchese Baracchi.

Nikita Pelizon ha voluto ripercorrere con la presentatrice il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia. La vittoria sembra averla sorpresa e riuscire a superare così tante nomination non è stato semplice. Poi un ringraziamento particolare ai suoi fan per aver premiato la sua bontà d’animo.

Tra una confidenza e un’altra Nikita Pelizon ha spiegato cosa le è rimasto di questa esperienza per poi parlare anche dei rapporti creati nella Casa. Si dice molto affine ad Antonella Fiordelisi, Martina Nasoni, Sarah Altobello e ha riscoperto il legame con Matteo Diamante, il suo ex con cui però precisa “non siamo tornati insieme”.

Tra le persone con cui Nikita Pelizon si è più affezionata nel reality show c’è anche Daniele Dal Moro. Sebbene i due non si siano più visti ed è evidente ci sia stato un distacco, mantengono comunque un bel rapporto e di tanto in tanto si sentono.

Ecco in che termini ne ha parlato Nikita Pelizon: “Daniele lo capisco, ci sentiamo e so perché non ci stiamo vedendo. Gli voglio bene, quando succedono casini a livello social lui esplode e lo capisco. Leggo quelle cose e dico “ok, è partito“”.

Poi un commento a caldo sugli alti e bassi tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, che nelle scorse settimane hanno fatto molto discutere ma sembrano essersi ritrovati. Ecco cosa ne pensa Nikita Pelizon, nonostante con Oriana non sia riuscita a chiarire le incomprensioni avute: “Io gli auguro che riescano ( lui ed Oriana Marzoli, ndr) ad essere felici e in pace”.