Vincenzo Chianese | 11 Giugno 2023

Arriva la capsule skin di Nikita Pelizon

Sono passati due mesi da quando Nikita Pelizon ha vinto il Grande Fratello Vip 7. Da quel momento la modella è tornata alla sua vita di sempre, e in queste settimane si è a lungo concentrata sulla sua carriera. L’ex Vippona ha infatti lanciato non solo la sua linea di giacche, ma anche una serie di quadri da lei dipinti, il cui costo ha fatto discutere il web. Da qualche giorno come se non bastasse Nikita ha messo in vendita anche la sua capsule skin, che contiene alcuni prodotti di bellezza. Tuttavia a non passare inosservata è stata in particolare una crema, che avrebbe lo scopo di “volumizzare e aumentare naturalmente” seno e glutei. Nella descrizione del prodotto si legge:

“I suoi principi attivi puri 100% da agricoltura biologica stimolano la crescita in un trattamento graduale senza interferire con il sistema ormonale. Seno e glutei più pieni e tonici in 3 settimane”.

Ma quanto costa questa crema lanciata da Nikita Pelizon? Come si legge sul sito di Geaskin, il brand che ha prodotto la capsule della modella, il tubetto ha un prezzo di €40. Sul web nel mentre gli utenti si sono letteralmente divisi. In molti infatti stanno criticando la Pelizon, mentre tanti altri stanno acquistando la crema, dichiarandosi soddisfatti del prodotto.

Nikita nel mentre in queste ore è tornata a parlare del suo rapporto con Matteo Diamante, e in merito ha affermato: “Abbiamo avuto la possibilità di stare assieme senza malizia e di scoprire tanti lati di noi che ci piacevano e abbiamo ritrovato il piacere di stare insieme. Io credo che per avere una relazione sia indispensabile avere l’energia da dare a quella relazione. E quando la tua energia hai da metterla su altre cose, è quasi impossibile avere un qualcosa di stabile, duraturo e serio. Poi per giunta ci abbiamo già riprovato mille volte. L’amore ha mille sfaccettature, io al momento mi sento che gli voglio molto bene e che voglio che lui si realizzi e sia felice”.