Andrea Sanna | 15 Aprile 2023

GF Vip 7

I quadri di Nikita Pelizon

Nikita Pelizon sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip ha sempre dimostrato di essere una ragazza molto creativa. Tra le sue più grandi passioni c’è senza alcun dubbio l’arte.

Anche nel reality, quando c’è stata l’occasione, Nikita Pelizon si è spesso cimentata nella creazione di disegni e quadri. E proprio nel loft di Cinecittà ha rivelato di averne realizzati diversi, anche prima del suo ingresso. Ora che è tornata alla vita di tutti i giorni, l’ex vippona è voluta tornare a dedicarsi a questo, oltre ai numerosi progetti che la vedranno presto protagonista.

E proprio in questo video pubblicato da Il Messaggero la stessa vincitrice del GF Vip 7 parla delle sue creazioni, svelando qualcosa in più a riguardo, tra cui anche il costo di ognuno, più o meno, senza entrare però nei dettagli e dando una cifra approssimativa.

Ma si conosce il listino prezzi e dov’è possibile trovarli? Per scoprirlo basta semplicemente consultare il sito ufficiale di Nikita Pelizon (il link è disponibile nella bio del suo profilo Instagram).

Dando una sbirciatina abbiamo notato che ne sono presenti di diversi. Si passa dal più economico dal costo di 1.200.00 Euro per arrivare al più costoso da 1.800.00 Euro. Insomma c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Il web ha avuto da ridire per i prezzi, considerati da alcuni un po’ eccessivi e non è mancata qualche aspra critica da parte degli hater!

Ma ciò che salta all’occhio, in generale, è l’esplosione di colori in ogni singola opera d’arte.

Come si apprende dal sito Nikita Pelizon ha un obiettivo (che lei in questo caso chiama ‘missione’): “Farti riscoprire la tua unicità giorno per giorno, riuscendo così a diventare ciò che realmente sei. Ogni persona è Hunika, ha doti Hunike, ha tesori Hunici, spesso solo se lo dimentica o non ci crede davvero. Hunika ti aiuterà a crederci e mantenere quel focus elevato”, si apprende dal sito.

Tra gli altri dettagli si apprende che ogni opera di Nikita Pelizon potrà essere ritirata durante una mostra di presentazione, dunque riceverlo direttamente dal vivo vedendo anche quella che sarà l’esposizione.