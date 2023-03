NEWS

Nicolò Figini | 10 Marzo 2023

GF Vip 7

Ivana Mrazova è tornata al Grande Fratello Vip per un confronto con Nikita Pelizon

Confronto tra Ivana e Nikita Pelizon

Questa sera gli spettatori del GF Vip hanno dovuto assistere alla squalifica di Edoardo Donnamaria e all’amonizione di Edoardo Tavassi. Tra i vari avvenimenti anche il confronto tra Nikita Pelizon e Ivana Mrazova, tornata nella casa per parlare proprio con la concorrente.

Nel video qui sotto possiamo ascoltare l’ex di Onestini mentre le spiega il motivo della sua visita: “Il mio tempo era sul nostro rapporto. Visto che lo abbiamo ricucito io sono uscita dalla casa tranquilla. Quello che mi ha infastidito è che dopo la mia uscita, dopo due giorni, ti vedo in veranda con Antonella a fare delle insinuazioni…”. La vippona, infatti, è tornata a fare degli apprezzamenti su Luca e questo non è andato giù all’ex compagna.

Ivana vuol far sapere a Nikita che alcuni suoi comportamenti nei confronti di Luca, successivi alla sua entrata, sono stati notati… #GFVIP pic.twitter.com/XKZoorM5Om — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 9, 2023

A dare la sua opinione in merito all’atteggiamento di Nikita Pelizon ci ha pensato anche Sonia Bruganelli, la quale è stata chiamata in causa dal conduttore. L’opinionista ha affermato di non capire l’atteggiamento della vippona. Queste le sue parole:

“Io volevo parlare un attimo con Nikita. Io credo tu sia molto più intelligente di così. In questo caso la cattiva la faccio io. Ad oggi, dopo cinque mesi, continuare a piangere per Luca possa essere una cosa che può intenerire il pubblico. Però è fuori tempo, dovevi farlo prima. Ora raccontare quanto stai soffrendo per Luca è del tutto anacronistico. Abbiamo visto tutto quello che ti ha fatto, capisci che è senza senso? Se dici a Ivana che sei contenta di rivederli insieme vuol dire che sei paraventa”.

