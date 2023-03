NEWS

Andrea Sanna | 9 Marzo 2023

GF Vip 7

La furia di Guendalina Tavassi

La quarantesima puntata del GF Vip 7 sta riservando numerosi colpi di scena. In apertura Alfonso Signorini ha voluto parlare con Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria e ha annunciato per entrambi dei provvedimenti. Da casa Guendalina Tavassi, sorella del vippone, sta seguendo quando succede e non ha risparmiato dure critiche alla scelta della trasmissione.

Per prima cosa Guendalina Tavassi ha commentato l’ammonizione ricevuta da Edoardo. Il romano, infatti, è stato punito dal programma per aver lanciato una stecca da biliardo durante il gioco ed essersi lasciato scappare alcune affermazioni. Un segno di stizza che non è piaciuto agli autori, specie dopo i diversi richiami nelle precedenti puntate.

Come potete vedere dal video sottostante, Guendalina Tavassi non ha per niente apprezzato la scelta del GF Vip e ha suggerito a suo fratello di lasciare la Casa più spiata d’Italia. Molto indignata, a seguire, l’ex gieffina ha avuto da ridire anche sull’espulsione ricevuta da Edoardo Donnamaria. Secondo lei, anche in questo caso, si è trattato di una scelta eccessiva da parte della trasmissione.

Addirittura (e nessuno l’avrebbe mai detto) ma Guendalina Tavassi si è persino messa nei panni di Antonella Fiordelisi, che non ha preso bene l’uscita di Edoardo Donnamaria: “Per una volta sto anche dalla parte di Antonella”, ha detto.

Guendalina Tavassi sbotta contro il GF Vip dopo i provvedimenti disciplinari #gfvip pic.twitter.com/D2mt6G9Smp — disagiotv (@disagio_tv) March 9, 2023

In generale, comunque, Guendalina Tavassi ha consigliato come, a detta sua, tutti i concorrenti compatti dovrebbero seguire Edoardo Donnamaria e andare via. Lei si è detta davvero molto molto arrabbiata e nel video che vi abbiamo postato, potete sentire lo sfogo dell’ex gieffina contro i provvedimenti disciplinari.

Il web a riguardo sembra essere piuttosto diviso e c’è chi condivide il pensiero di Guendalina Tavassi e chi, invece, si dice a favore della scelta del GF Vip.