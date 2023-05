NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Maggio 2023

Le lacrime di Nikita Pelizon

In queste ore si è a lungo discusso di Nikita Pelizon, che è finita al centro di una lunga polemica sul web. Tutto è iniziato quando la vincitrice del Grande Fratello Vip 7, nel corso di una diretta su Instagram, ha fatto una battuta sulle OMG (il trio formato da Oriana, Micol e Giaele, ndr) mentre parlava della sua collezione di giacche. La modella, facendo riferimento alla linea lanciata dalle tre ex Vippone, ha così affermato: “Sono artigianali, comunque richiedono una grossa lavorazione dietro perché sono piene di dettagli. Non hanno due cuori e due brillantini… No scherzo, scherzo”. A quel punto sui social è partita una vera propria polemica, e numerosi utenti hanno duramente attaccato Nikita.

A replicare alle parole della Pelizon sono state anche Micol e Giaele, che hanno a loro volta lanciato delle frecciatine all’ex Vippona. Contemporaneamente la modella è stata costretta a intervenire, per fare chiarezza sulla situazione, e ha così affermato: “Non si può più scherzare. Anyway, sono contenta quando le persone creano cose nuove, quella battuta è presa solo dagli innumerevoli commenti che ho letto in questi giorni. Era una battuta, nothing more. Peace and love baby”.

Nonostante la spiegazione però gli attacchi del web contro Nikita Pelizon sono proseguiti per diverse ore, causando nella modella un vero e proprio crollo. L’ex Vippona infatti si è mostrata su Instagram in lacrime, annunciando una pausa dai social. Queste le sue dichiarazioni, che non sono passate inosservate:

“Angels scusate ma oggi ho deciso di dedicarmi un po’ di tempo lontana dai social perché a volte gli sh**storm sono pesanti”.

I fan nel mentre stanno naturalmente prendendo le difese di Nikita Pelizon, che sta ricevendo pesanti offese da parte di diversi utenti sui social. In molti tuttavia si chiedono se la modella riuscirà a chiarire con Oriana, Micol e Giaele, e di certo nelle prossime ore ne sapremo di più.