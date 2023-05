NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Maggio 2023

Tananai conquista anche Tiziano Ferro

Ieri sera da Piazza Duomo a Milano si è svolto il tradizionale concertone di Radio Italia e a partecipare all’evento sono stati artisti del calibro di Tiziano Ferro, Elodie, Eros Ramazzotti e Lazza. A prendere parte allo show è stato anche Tananai, che sembrerebbe aver conquistato il cuore del cantautore di Latina. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Proprio il cantante di Tango in queste ore ha condiviso sui suoi social un filmato in cui si vede Tiziano, mentre si trova nel backstage, cantare a squarciagola il brano sanremese di Alberto, che nel mentre si trovava sul palco per la sua esibizione. Ma non solo. A un tratto infatti Ferro ha urlato a gran voce:

“Ti amo Tananai. Secondo voi l’ha scritta per me? Può essere”.

Non è mancata la reazione di Tananai, che a quel punto non ha potuto fare a meno di condividere sui suoi profili il video del momento. Taggando Tiziano Ferro così il cantante ha affermato: “Ti amo anche io”. I fan nel mentre sognano già una collaborazione, e non è escluso che in futuro i due artisti possano decidere di pubblicare un duetto.

“ti amo Tananai” mi sento come Tiziano Ferropic.twitter.com/4e5BOWVRzD — ᵐᵃʳʸ🎨 (@simuelvamour) May 20, 2023

Tiziano nel mentre si sta preparando alla partenza del suo tour di stadi, dopo i diversi slittamenti a causa della pandemia, che andrà avanti per tutta l’estate. In queste ore proprio Ferro, ai microfoni di Radio Italia, ha ammesso che vorrebbe avere suo marito Victor e i suoi figli Margherita e Andres al suo fianco durante la tournée, e in merito ha affermato: “Vorrei che la mia famiglia ci fosse. Mi piacerebbe fare qualcosa di simile al ‘giorno in ufficio col papà’. Io non vado in ufficio, ma mi piacerebbe che, anche così piccoli, portassero a casa dei ricordi che magari rimarranno come foto e video. Vedremo anche come reagiranno, perché non so cosa succederà quando vedranno il papà sul palco”.