NEWS

Andrea Sanna | 21 Maggio 2023

GF Vip 7

Il rapporto tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante

Si sta tanto parlando di un presunto ritorno di fiamma tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante. I due hanno alle spalle una precedente relazione fatta di alti e bassi. Poi la partecipazione a Ex On The Beach nel 2020. Dopo periodi di lontananza, si sono ritrovati nella Casa del GF Vip.

Nel reality Matteo Diamante e Nikita Pelizon si sono confrontati e hanno chiarito tutte le incomprensioni avute in passato. Oggi sono legati da un affetto e bene profondo e nel corso di queste settimane li abbiamo spesso visti insieme sui social. In tanti si sono dunque domandati se tra loro sia scoccata nuovamente la scintilla.

A seguito di tante domande Nikita Pelizon e Matteo Diamante hanno svelato come stanno realmente le cose. In che modo? Con un video insieme su Instagram. Queste le loro parole:

“Sono state settimane folli. Stiamo creando un bellissimo rapporto precedentemente sfaldato. Un’amicizia creata da zero, una fiducia che pian piano va riconquistata da entrambi ma con un evidente intesa. La pressione ci stava portando a rovinare tutto”. Tra le righe Nikita Pelizon e Matteo Diamante hanno aggiunto: “Una si allontana e l’altro sparisce perché l’altra si allontana. Spesso quando si è arrabbiati o dubitanti si dicono cose che non si pensano. Il mondo va troppo veloce e noi vogliamo fare le cose con più maturità, questa volta, rimanendo sempre due folli ma semplici”.

Dai profili social di Nikita Pelizon e Matteo Diamante apprendiamo ancora:

“Questa settimana di silenzio da parte nostra e vostra è stata perfetta. Perciò, siamo qua per dirvi che non abbiamo litigato, ‘costruiamo’ o per lo meno ci proviamo. Potrebbe essere che tra un mese uno dei due scappi o che tra un anno…CHI LO SA! Non prevediamo il futuro però, vi chiediamo per favore di continuare, finché non ci sarà chiara la situazione, a fare come avete fatto questa settimana. Senza quell’onda di pressing, è stata perfetta. Vi vogliamo bene”.

Nikita Pelizon e Matteo Diamante dunque si sono espressi a riguardo, ma al contempo hanno cercato di mantenere un po’ di privacy. Insomma, se sono rose fioriranno!