NEWS

Nicolò Figini | 20 Marzo 2023

GF Vip 7

il dolce per il compleanno di Nikita Pelizon

Oggi è il compleanno di Nikita Pelizon e per l’occasione, fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, sono stati lanciati dei fuochi d’artificio. Ma chi è stato a organizzarli? La risposta è Matteo Diamante con l’amica Giulia e l’aiuto immancabile delle sue fan. Tutti insieme hanno sorpreso la vippona con il gradito regalo.

La concorrente ha poi festeggiato gli anni con gli altri inquilini della casa, ma non tutto è stato rosa e fiori fin dall’inizio. Ieri sera, intorno alle ore 22:00, si sono diffuse dei video all’interno dei quali possiamo vedere la Pelizon prepararsi il dolce da sola. Solitamente, almeno in base a quanto visto in precedenza, sono gli altri a cucinare per chi celebra la festa.

In cucina con Nikita Pelizon era presente Milena, la quale ha affermato in maniera dispiaciuta:

“Non puoi fare da sola un tiramisù, cioè un dolce per il tuo compleanno. Non so, è un concetto proprio sbagliato. L’unica cosa da fare… Un gesto carino per un compleanno è preparare un dolce…”.

Milena:non puoi farti la torta da sola.

Nikita:non importa,basta che siete contenti e stasera ballate e cantate tutti.



NON VE LA MERITATE NIKITA.#GFVip #nikiters #donnalisi



pic.twitter.com/kFOfWLiRmr — ei blondie.🧋 (@alessiah79) March 19, 2023

Con il sorriso sulle labbra Nikita Pelizon ha chiesto: “Vuoi farlo tu? Se vuoi farlo io mi levo”. A questo punto l’altra replica: “No, non mi sembra…”. La modella, del tutto tranquilla e intenta a preparare il dessert, ha affermato: “A me non interessa. Basta che questa sera siete tutti felici, ballate e cantate. Quello mi importa”.

Alla fine la festa è stata un successo. Aspettiamo la diretta del Grande Fratello per scoprire quali sorprese avranno in serbo gli autori per lei. Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.