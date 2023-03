NEWS

Andrea Sanna | 20 Marzo 2023

GF Vip 7

Fuochi d’artificio per Nikita Pelizon

Manca poco alla mezzanotte e al compleanno di Nikita Pelizon. I concorrenti del GF Vip tutti lì pronti per festeggiarla. La modella, come succede in questi casi, è stata chiamata in confessionale, mentre i suoi compagni hanno avuto il tempo di sistemarsi e agghindarsi per la festa, tra cappellini, trombette, occhiali. Molte delle cose a tema “unicorni”, i preferiti della vippona.

Pronti a brindare con il calici per questa giornata speciale, Nikita Pelizon è stata accolta tra le urla e la classica canzone di compleanno dai vipponi. La concorrente è parsa davvero molto emozionata e grata per tutto questo. Non se l’aspettava. Da qui il via alle danze tra musiche e festeggiamenti vari.

Commossa, sulle note di “Tanti auguri a te”, Nikita Pelizon esprime il suo desiderio e fa una piccola dedica ai suoi compagni d’avventura, guardandoli negli occhi uno a uno: “Siamo qui a condividere questo momento con il sorriso ed è bellissimo, grazie mille ragazzi”

Ma le sorprese non sono mica finite qui! Nikita Pelizon è corsa fuori in giardino, quando si sono avvertiti i rumori dei fuochi d’artificio. La vippona non ha idea di chi abbia potuto fare questo per lei e si è detta davvero molto felice. Incredula ha puntato gli occhi dritti al cielo e ha ringraziato a chi ha avuto questo pensiero. I coinquilini lì accanto a lei.

“Ma chi può averlo fatto, oddio non lo so, ma grazie. È davvero per me?”, ha urlato Nikita Pelizon, con la speranza che possano averla sentita fuori. Gli inquilini della Casa all’unisono hanno risposto: “Ma certo che sono per te”, con Tavassi che ha aggiunto: “Sono per forza per te, chi si mette a quest’ora a far scoppiare i fuochi d’artificio”. Poi la battuta di Onestini. Luca ha ricordato lo stesso gesto compiuto da Edoardo per Antonella, sempre per il compleanno: “Per me è Donnamaria che ha aperto un’impresa di fuochi”, ha detto facendo scoppiare tutti a ridere.

Ebbene questo speciale regalo arriva da Matteo Diamante e dall’amica Giulia che, con l’aiuto delle Nikiters, hanno pensato di sorprendere in questo modo Nikita Pelizon. Non solo i fuochi, perché hanno fatto volare al cielo anche dei palloncini luminosi.

Che dire? Auguri Nikita, buon compleanno!