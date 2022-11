Nikita scoppia in lacrime: a consolarla c’è George (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 25 Novembre 2022

Cosa è successo a Nikita Pelizon e perché è scoppiata in lacrime? Vediamo cosa è successo e il momento in cui George l’ha consolata.

Patrizia Rossetti riprende Nikita Pelizon e lei finisce in lacrime

I fan di Nikita Pelizon si stanno molto preoccupando per lei per quanto le è successo oggi al GF Vip 7. La vippona, infatti, è scoppiata in lacrime mentre si trovava in giardino. E ha trovato il supporto di George Ciupilan. Ma cosa è successo? Perché si è messa a piangere in quel modo? Dobbiamo fare un piccolo passo indietro per spiegarvi tutto nel dettaglio.

Come si legge da vari commenti su Twitter, Patrizia l’avrebbe aggredita in cortiletto davanti a tutti. Per quale motivo? Quello che ha scatenato tutto sarebbe un mozzicone di sigaretta lasciato lì e quindi non gettato via. Secondo gli utenti, la Rossetti avrebbe usato un atteggiamento un po’ troppo brutale per la situazione. Nikita dal canto suo le avrebbe risposto con un semplie “ok”, ma poi ci sarebbe rimasta parecchio male. E alla fine sarebbe scoppiata a piangere. Questo il video del momento in cui lei piange e George cerca di consolarla:

Nikita piange e George va subito ad abbracciarla e cerca di farla ridere 🤍



Lo loro amicizia è la cosa più vera di questa edizione, non si discute.#gfvip #nikiters #ciupita pic.twitter.com/yxLvtrBtIc — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 25, 2022

Come vediamo, George è stato molto vicino a Nikita, l’ha abbracciata e l’ha confortata. Non le ha realmente detto nulla, non ha usato parole. Ma solo il gesto è stato imporantissimo per lei. Infatti poco dopo ha ritrovato il sorriso e si è ripresa.

Gli utenti, comunque, si sono arrabbiati tantissimo per quanto successo. Hanno accusato Pratizia Rossetti di aver usato toni esagerati nei confronti di Nikita Pelizon. “C’è modo e modo per dire le cose”, come si legge tra i vari commenti. Secondo altri Patrizia, da quando è rientrata in Casa dopo essere guarita dalla positività al Covid, si comporterebbe in modo acido. E nel particolare di Nikita, anche lei avrebbe inziato ad andare contro di lei a prescindere, unendosi quindi al gruppo che già lo fa da praticamente l’inizio del reality. Altri utenti hanno fatto notare che Nikita era già un po’ giù di morale e probabilmente perché sente alcuni degli altri vipponi parlare male di lei. Poi il gesto di Patrizia è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso.