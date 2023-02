NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Febbraio 2023

GF Vip 7

Interviene lo staff di Nikita Pelizon

Senza dubbio Nikita Pelizon è una delle Vippone più chiacchierate di questo GF Vip 7. Nonostante sui social la modella sia amatissima, all’interno della casa gran parte del gruppo non la vede di buon occhio. Nel corso dei mesi infatti in molti si sono schierati contro la Pelizon, facendole dure e pesanti accuse che non sono passate inosservate. Nelle ultime settimane ad attaccare spesso Nikita sono stati Oriana Marzoli e Luca Onestini, e adesso lo staff della Vippona ha fatto sapere di aver diffidato l’influencer e l’ex tronista. A parlare è stata Giulia, cara amica della Pelizon (che solo qualche settimana fa ha rilasciato un’intervista anche a Novella2000.it), che a MondoTv24 ha rivelato quello che sta accadendo. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono in costante contatto con lo studio legale che sta seguendo l’intera vicenda. Nikita è seguita h24. […] Sono state dette tante parole brutte nei suoi confronti. Abbiamo avuto molta pazienza, ma ci sono dei limiti che non possono essere superati e ognuno ne risponderà nelle opportune sedi. Abbiamo diffidato Luca Onestini e Oriana Marzoli, ci auguriamo che vengano comunicate ai diretti interessati, con la speranza che i toni vengano moderati”.

Ma non solo. Giulia, l’amica di Nikita Pelizon, ha fatto anche sapere di aver chiesto agli autori del GF Vip 7 un incontro con la modella, che tuttavia a oggi non è ancora avvenuto:

“Sono due mesi che chiedo di poter entrare e parlare con lei. […] Avevo detto a lei che non sarei mai andata e che avrei preferito la andassero a trovare i parenti. Ma siamo arrivati a uno stato di cose in cui sento che la mia presenza potrebbe essere importante per lei. […] Vorrei far sapere a tutti che abbiamo i video di tutto quello che è successo dal 19 settembre a oggi. Video che non sono stati mostrati in puntata e che dimostrano quanto Nikita abbia ragione su praticamente ogni accusa le sia stata fatta”.

Ma cosa accadrà quando Luca Onestini e Oriana Marzoli sapranno della diffida ricevuta dallo staff di Nikita Pelizon? Non resta che attendere per scoprirlo.