Nicolò Figini | 19 Febbraio 2023

GF Vip 7

L’accusa di Luca Onestini a Nikita Pelizon

Questa notte sono scoppiate una serie di liti che hanno coinvolto diversi vipponi della casa del Grande Fratello Vip. Una di queste ha visto come protagonisti anche Oriana, Diamante e Luca Onestini. Quest’ultimo, a un tratto si è avvicinato anche a Nikita Pelizon, la quale si trovava seduta in disparte con un pezzo di carta e una penna in mano. Già in passato era stata accusata di scriversi tutto ciò che succede nella casa per poi agire d’astuzia in puntata. Ma queste accuse sono state smentite da lei stessa. Fatto sta che si è ritornati sull’argomento.

Rivolgendosi verso il resto dei concorrenti, poi, Onestini afferma: “Ragazzi, sta scrivendo degli appunti. Nikita prende appunti perché dopo deve dire qualcosa, ma io controllerei se scrive le cose giuste. Lei non è quella spontanea? Mi raccomandi, scrivili bene perché mi stai facendo brutte figure“. Nikita lo interrompe: “Mai quanto te, tesoro“. Ed ecco che Luca tira in ballo Matteo di nuovo: “Sei uguale al tuo ex, vi siete trovati. Ma non era anche il possessivo e maschilista che non ti permetteva di andare con nessuno?“.

Nikita: -“Go away, ragazzi mi sta rivolgendo la parola wow sei un fantasma va via.

E li ho scritti bene gli appunti tranquillo falso fino alla fine, quando dio dava l'onestà tu eri a prenderti SOLO la furbizia”



NIKITAAAAA FATTI VALERE 🔥#gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/NFEL3CpyAa — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) February 19, 2023

Sentendoli parlare di lui, allora, Matteo Diamante è arrivato quando Luca Onetini se ne stava andando: “L’ex uguale a te cosa? Nikita non scrivere niente, in questo gioco non si può. Questo è un cog**ne che ti istiga“. La Pelizon si giustifica di starsi solo scrivendo da dire in confessionale per non dimenticarsele. L’ex aggiunge: “E allora togliti il microfono e vai in confessionale, così eviti di far dire al capellone qualcosa su di me. Lui è un bambino che fa i reality per vivere“.

