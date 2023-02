NEWS

Andrea Sanna | 22 Febbraio 2023

Ariete svela perché indossa il cappello

A un anno dal debutto di Specchio, primo album in carriera per lei (peraltro molto apprezzato), Ariete ha esordito sul palco del Festival di Sanremo 2023. Alla kermesse canora si è presentata con la canzone Mare di guai, arrivata poi 14esima in classifica.

Alla manifestazione Ariete ha sfoggiato look sempre ricercati, che rappresentassero al meglio la sua essenza e in particolare, come ben sanno i suoi fan, non ha potuto fare a meno di un accessorio: il berretto. La giovane artista, infatti, che sia in tour, sui social e non solo, si mostra sempre con un cappello. Anche se durante la prima serata del Festival ha deciso di sorprendere tutti, facendone a meno:

“La prima sera di Sanremo non avevo il berretto, forse la mia testa ha sentito l’assenza del berretto e ho grattato con la voce…”, ha detto scherzando Ariete.

Certamente però i più si saranno chiesti il motivo di questa scelta: perché Ariete indossa sempre il cappello? I suoi fan probabilmente sanno cosa si cela dietro, ma di sicuro i più si saranno post questa domanda. A Deejay Chiama Italia ha svelato com’è nata la scelta di questo outfit.

Pare che tutto sia legato a una sua ex storica di nome Giulia. Ecco cosa ha raccontato Ariete nella trasmissione radiofonica: “Mia nonna mi faceva tutta questa prevenzione dei pidocchi. Mi tirava tantissimo i capelli, mi faceva la coda. Avevo 12/13 anni. Poi ho conosciuto una delle mie ex storiche, Giulia. Lei mi ha detto ‘Ma lo sai che secondo me dovresti avere questo cappello che ho comprato per me, ma secondo me starebbe meglio a te?’. Era un bucket, quello da pescatore. Non me lo sono più tolto. Il cappello fa parte dell’outfit, senza mi manca proprio qualcosa.”

