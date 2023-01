NEWS

Andrea Sanna | 30 Gennaio 2023

Parla un’amica di Nikita Pelizon

Amata fuori, discussa in Casa. Nikita Pelizon, protagonista di questo GFVip, è sulla bocca di tutti. A prendere le sue difese in esclusiva a novella2000.it è l’amica Giulia.Le due sono unite da una solida amicizia nata tre anni fa in Sicilia, e a lei la vippona ha affidato la gestione dei propri social.

Giulia ha espresso un parere anche su Valerio (l’uomo che la Pelizon aveva conosciuto prima del reality). E a chi sostiene che la sua amica si sia costruita un personaggio, risponde: “È una persona particolare. Con lei è difficile litigare. È così anche fuori. Non si può piacere a tutti. Sta dimostrando ciò che è realmente, in un contesto in cui è ripresa h24”.

Come risponde a chi dice che Nikita è stratega e falsa?

“Non ha mai dato dimostrazione di essere falsa o bugiarda. È sempre stata coerente. Non sparla mai degli altri e dice sempre quel che pensa. Stratega? Tutto si può dire ma non stratega, poi ognuno fa il proprio gioco. Credo che Nikita in quella casa gioca meno di molti altri che hanno strategie solide e già sperimentate”.

Per esempio?

“Un nome a caso… Luca Onestini (ride, ndr)”.

A Novella, Gianmarco Onestini ha dichiarato che Nikita avrebbe frainteso le carinerie di Luca per poi architettare una “vendetta”.

“Nikita è stata attratta da Luca, ma con il tempo, certi lati del suo carattere non le sono piaciuti. Le registrazioni dimostrano che non si è inventata nulla. Luca ha dei tratti narcisisti ben definiti e segue degli schemi”.

In Casa, Nikita ha provato spesso a chiarire con Luca, ma con scarsi risultati

“Nikita vuole un rapporto civile, Luca invece preferisce attaccarla e trovare pretesti per mandarla al televoto. Chi è quindi che fa il gioco sporco tra i due?”.

Pensa che in futuro riusciranno a chiarirsi?

“A telecamere spente Luca potrebbe essere diverso, ma penso che Nikita gli risulti indifferente. Lei è propensa alla pace, lui sta attuando il suo gioco. In un altro reality ha vinto, qui le stesse strategie gli riescono meno e in tanti se ne sono accorti”.

Come valuta le accuse della mamma di Luca verso Nikita?

“La signora Carla ha usato frasi di pessimo gusto e fuori luogo. È giusto difendere i figli, ma bisognerebbe insegnare anche a riconoscere gli errori. Ha dato un pessimo insegnamento..se avesse avuto una figlia non credo le sarebbe piaciuto sentire le stesse affermazioni da lei pronunciate in puntata”

C’è chi ha avuto da ridire sul modo di parlare e l’accento di Nikita…

“Non si può avere un accento finto per tutti questi mesi. Ha vissuto per tanto tempo all’estero e ha preso diverse cadenze. Quando è nervosa o sotto attacco va in auto-protezione e cambia il modo di parlare. È così anche nel privato”.

Alcuni vipponi hanno scherzato su “energie negative” e sullo “sguardo” di Nikita. Come commenta?

“Ne sono state dette tante su di lei… Chi ha esagerato risponderà nelle sedi opportune”.

Mi sta dicendo che ci saranno provvedimenti legali per tutelare Nikita?

“Sono stati usati termini pesanti, potenzialmente qualificabili come reato. Quando Nikita uscirà visionerà il tutto e deciderà come agire”.

Anche lei ha realizzato dei Power Point come fece Gaia Zorzi con il fratello Tommaso?

“Sì, contengono tutto il materiale (da foto a video, ndr) di ciò che è accaduto dentro e fuori la Casa, e che Nikita dovrà conoscere una volta uscita. Oggi il file contiene 160/170 slide, che aumentano di giorno in giorno, e quasi un centinaio di video con brutte affermazioni dette su di lei”.

Elenoire, Wilma e Oriana credono che Nikita si sia avvicinata a Daniele per farle ingelosire. È così?

“Assolutamente no, Daniele è un bravo ragazzo, le vuole bene e l’ha capita nel profondo. Devono trovare un pretesto per colpire, fare la clip e nominarla”.

Potrebbe nascere qualcosa tra Nikita e Daniele?

“Hanno instaurato un’amicizia, e penso resterà tale. Non credo possa esserci altro”.

Che mi dice della sorpresa di Valerio, ragazzo che Nikita ha conosciuto prima del GF Vip?

“(Ride, ndr) Ero in studio. L’incontro mi è sembrato fuori luogo e molto forzato, ho consigliato molte volte a Valerio di evitare, ma non mi ha quasi mai ascoltata. Nikita avrebbe potuto ricevere una sorpresa migliore, aveva bisogno di altro”.

Si pensava a un possibile attacco, invece è stato carino…

“Se l’avesse attaccata, Nikita sarebbe stata molto dura”.

Non crede dunque che lui sia innamorato come ha detto?

“In venti giorni? Non credo proprio. Lui è molto geloso e questo a volte porta ad affrettare le cose. Valerio non conosce bene Nikita, ed è normale considerando che hanno passato poco tempo insieme. Se l’avesse conosciuta non avrebbe fatto tutto quello che ha fatto”.

Cosa c’è in Valerio che piace a Nikita?

“Nikita è attratta da uomini con tratti simili: ciò che abbiamo visto in Luca, seppur in maniera differente possiamo vederlo anche in Valerio o in Matteo”.

Matteo Diamante, ex di Nikita, potrebbe entrare nella Casa. Se così fosse, come vede questo ingresso?

“Bene, benissimo. Non vedo l’ora”.

È sarcastica?

“Sono seria. Sarà divertente. Sicuramente non andrà ad attaccare il percorso di Nikita, saprebbe come gestire la situazione. Potrebbe essere un alleato nonostante gli attacchi iniziali. Poi si è schierato a suo favore. Hanno sempre avuto un rapporto speciale”.

Come potrebbe reagire Nikita?

“Sicuramente non se l’aspetta, ma una volta realizzato potrebbero divertirsi un sacco insieme”.