Nicolò Figini | 14 Maggio 2023

GF Vip 7

Il pensiero di Nikita Pelizon su Oriana

Tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon i rapporti non sono mai stati buoni dentro la casa del GF Vip 7. Hanno sempre fatto parte di due gruppi ben distinti e spesso si sono scontrate con grande impeto. Tuttavia proprio loro sono le concorrenti che si sono contese il primo posto nel reality. Alla fine la vittoria è andata a Nikita, la quale di recente ha espresso un suo pensiero.

Nel corso di una chiacchierata a Radio Radio, nella trasmissione condotta da Giada Di Miceli, ha parlato del rapporto con Matteo Diamante e ha detto perché secondo lei Oriana non è riuscita a diventare la vincitrice della settima edizione:

“Oriana non ha vinto perché fin dall’inizio il pubblico da quello che ho capito ha empatizzato con me. Almeno così mi raccontano, mi dicono. E questo ha fatto tantissimo. Per la mia storia intensa o per i valori come dicevi tu. Il rispondere in una determinata maniera, l’essere più pacifica, cercare di perdonare.

Questo è stato apprezzato tantissimo. Oriana sicuramente è molto fuoco e magari alcuni atteggiamenti non sono piaciuti. Però è molto seguita anche lei, assolutamente. Noi siamo il sole e la notte, siamo proprio gli opposti”.

Nikita Pelizon continua il suo discorso affermando che lei e Oriana Marzoli sono del tutto diverse. Poi rivela che quando si incontrano per caso lei la saluta, ma Oriana non lo fa: “Oriana durante il percorso diceva che io sono falsa. Credo che lei pensi che sia una questione di coerenza. A me piaceva mantenere un clima disteso“.

Alla fine si è lasciata andare a un commento sulla sua storia d’amore con Daniele Dal Moro, ha detto di non averli visti di persona fuori dal GF Vip, ma se sono felici insieme allora è contenta per loro. Questo ciò che riporta anche Isa e Chia.

