Nicolò Figini | 14 Maggio 2023

GF Vip 7

Nikita Pelizon è tornata insieme a Diamante?

Il percorso dei vipponi al Grande Fratello Vip 7 è terminato ormai da molto tempo, ma si parla ancora di loro. Soprattutto della vincitrice Nikita Pelizon. Proprio lei è stata protagonista di un’intervista a Radio Radio nel programma condotto da Giada Di Miceli.

Non solo l’ex concorrente ha rivelato se ha più sentito o visto Luca Onestini, ma si è soffermata anche sul rapporto con Matteo Diamante. I due sono stati insieme per qualche tempo in passato e nel corso della settima edizione Matteo è entrato provvisoriamente nella Casa. Qui sono riusciti a riallacciare i rapporti e a ritrovare una buona sintonia.

Così buono che i fan più affezionati alla coppia hanno iniziato a chiedersi se Nikita Pelizon e Matteo Diamante oggi si sono rimessi insieme. Interrogata proprio su tale questione l’ex vippona ha dichiarato:

“Se mi sono fidanzata con Matteo? Io e lui abbiamo un bel rapporto. Personalmente al momento non mi sento innamorata. Io sono stata innamorata di Matteo quando convivevamo, poi ogni volta ci rimettevamo insieme, ci riavvicinavamo. Gli voglio un bene speciale, abbiamo una complicità incredibile“.

Al momento, quindi, Nikita Pelizon non parla di una relazione ma di una forte amicizia. Adesso vuole godersi la liberta e desidera concentrarsi sui suoi progetti lavorativi: “Voglio stare con chi voglio bene, per me questo è fondamentale, fra queste persone c’è anche lui. Però non mi sento di mettermi in una relazione“. Infine, come riporta anche Isa e Chia, le è stato chiesto se pensa che Matteo sia ancora preso da lei:

“Credo che dentro la Casa in lui si sia risvegliato un qualcosa del passato. Si è ricordato della nostra convivenza. Io però adesso non sarei vera se dicessi che lo amo. Non mi sento di dire parole di questo tipo. Nel futuro? Vedremo! Merito un amore che mi travolga come un uragano”.

