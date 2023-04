NEWS

Nicolò Figini | 4 Aprile 2023

GF Vip 7

GF Vip 7, vince Nikita Pelizon

Questa sera è andata in onda la finalissima del Grande Fratello Vip 7, una puntata piena di eventi. Il conduttore, in apertura, ci ha tenuto a salutare tutti i vipponi: Oriana Marzoli, Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Milena Miconi e Alberto De Pisis.

Nel corso della serata abbiamo assistito a tantissime soprese dedicate ai concorrenti. I loro parenti son andati a trovarli e hanno potuto riabbracciarli dopo mesi di lontananza. Abbiamo, però, visto anche delle eliminazioni. Tra i primi a dover abbandonare la casa, infatti, Milena e Micol.

In seguito anche Tavassi ha dovuto lasciare la Casa e subito dopo anche Giaele. I tre concorrenti rimasti hanno quindi lanciato un appello ai loro fan. A nulla è servito, però, per Alberto il quale è dovuto uscire dal reality. A vincere, alla fine, è stata Nikita Pelizon (53%), contro il 47% di Oriana.

Non ci resta che fare ancora una volta le nostre più sentite congratulazioni a Nikita. Del Grande Fratello Vip, adesso, se ne riparlerà tra diversi mesi, in quanto l’ottava edizione è già stata confermata. Per recuperare, invece, l’appuntamento di questa sera in streaming dovrete accedere alla piattaforma Mediaset Infinity. Seguiteci per tante altre news.