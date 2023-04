NEWS

Andrea Sanna | 4 Aprile 2023

GF Vip 7

Giaele rivede Brad

La puntata del GF Vip 7 questa sera sta riservando tante emozioni, una dopo l’altra. Anche Giaele De Donà ha ricevuto il suo regalo. Un qualcosa che attendeva da ben sei mesi: l’incontro con suo marito Bradford Beck. Inizialmente alla concorrente è stato fatto credere che per motivi logistici e personali non ha potuto raggiungerla. Di buon grado comunque la concorrente ha compreso le ragioni, ma si è detta comunque molto felice.

Specie poi quando Brad ha concluso con la loro frase d’amore: “Ti amo più di quanto il mondo giri”. Parole queste che hanno commosso e non poco Giaele De Donà, la quale ha tirato un sospiro di sollievo. La vippona infatti da tempo sperava di poter ricevere un regalo da lui e spesso è andata in crisi. Con la consapevolezza di poterlo raggiungere, però, stasera è parsa decisamente più serena dopo il video messaggio…

"Ti amo più di quanto il Mondo giri" ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/VCVkkwJUKs — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 3, 2023

Ma le sorprese per Giaele De Donà non sono finite qui! Questo perché Brad ha preso un volo per l’Italia e stasera ha presenziato durante la finale del GF Vip 7. Un qualcosa di davvero inaspettato per la vippona. Qual è stata la sua reazione? Appena ha visto il marito, la concorrente è corsa subito ad abbracciarlo e scambiarsi tenerezze. Un momento dolcissimo che ha catturato l’attenzione del web e commosso il pubblico.

… ed il momento più dolce, più bello, più atteso… per Giaele è finalmente arrivato! #GFVIP pic.twitter.com/qCjm8oa1N9 — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 3, 2023

Brad ha anche scherzato sulla possibilità di un prolungamento di altri sei mesi di GF Vip, ma Alfonso Signorini l’ha assicurato che stasera non ci saranno sorprese di questo tipo. Conosceremo il vincitore di questa edizione e lui potrà riabbracciare la sua Giaele!