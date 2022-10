1 Wilma Goich e altri vipponi contro Nikita Pelizon

Ieri sera Nikita Pelizon ha subito gli attacchi di Wilma Goich, la quale si è molto arrabbiata per delle mozzarelle e del vino. Parlando con altri vipponi ha affermato:

Chiedi, porca miseria. Lei non sapeva, col sorriso sempre. Lei usa il sorriso. A me del suo sorriso non frega un ca**o. Non mi faccio prendere per il c**o. Mi sono rotta. […] Se tu hai la faccia di me**a da tirar fuori sette mozzarelle e dirmi ‘Queste cosa sono?’, allora io ti dico con la faccia di me**a come la tua che non mi sta bene. Come e io fossi la deficiente della casa. Se tu tiri fuori sette mozzarelle sai che ci sono sette mozzarelle. E perché hai preso quelle nascoste? […] Allora ti mando a fan**o 32 volte. Te e i tuo sorriso di me**a. Non me ne frega un ca**o perché hai la tua maschera che metti.

Se alcuni vipponi hanno cercato di farle mantenere la calma, come per esempio George Ciupilan e Luca Salatino, altri l’hanno presa in giro in egual misura. Possiamo citare Antonino Spinalbese ed Elenoire Ferruzzi, i quali ridono nel momento in cui la cantante si fa beffa del sorriso di Nikita Pelizon.

Meno male che lei è quella sempre buona, carina e gentile con tutti. Del resto è difficile imparare dai tuoi errori se non ti metti mai in discussione (qui contro Nikita e il suo sorriso) #gfvip pic.twitter.com/TFoIR947mK — Ilaria✨ (@Scorzadilimone) October 22, 2022

Poi è stato il turno di Giaele. Quest’ultima ha riferito: “A me avevano avvertito su di lei. Delle persone fuori che la conoscono bene mi hanno detto che è un po’ così. Va dove va il vento, è imprevedibile“. Le vippone, poi, l’hanno anche accusata di giocare con George per creare delle dinamiche:

1) Nikita non ha mai detto di essere innamorata del tizio fuori quindi non ci ha giocato.

2) Questa gente non ha il concetto di amicizia uomo donna altrimenti non alluderebbero che Nikita stia usando George, poi detto da queste due che lo fanno in primis con 🔌 e Dani boh #gfvip pic.twitter.com/oE5CfQYMgH — giggia 🦚 (@mummyunicorn) October 23, 2022

Poi adesso ha… dato che bisogna fare dinamiche, capito? Ha deciso che la sua dinamica è il bambino, George. Adesso è lui. Lui è sempre presente e poi va… Poi viene da me mi dice Wilmetta… Io ho detto ‘ per cortesia’. Evitiamo. Perché pensano che io le orecchie e gli occhi non li ho.

Prosegue…