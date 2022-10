1 Gli attacchi di Wilma Goich a Nikita

Ieri sera Wilma Goich si è risentita con Nikita Pelizon e ha scaricato la sua rabbia con diversi inquilini e poi con Nikita stessa. Ma andiamo con ordine e vediamo per bene cos’è accaduto. La cantante si è arrabbiata con la vippona perché ha usato delle mozzarelle nascoste, che sarebbero servite per la pizza, invece di quelle già presenti nel frigo. Qui sotto possiamo sentire il suo discorso per intero mentre si sfoga con Elenoire: “Chiedi, porca miseria. Lei non sapeva, col sorriso sempre. Lei usa il sorriso. A me del suo sorriso non frega un ca**o. Non mi faccio prendere per il c**o. Mi sono rotta“.

Meno male che lei è quella sempre buona, carina e gentile con tutti. Del resto è difficile imparare dai tuoi errori se non ti metti mai in discussione (qui contro Nikita e il suo sorriso) #gfvip pic.twitter.com/TFoIR947mK — Ilaria✨ (@Scorzadilimone) October 22, 2022

Parole forti le ha usate anche in presenza di George Ciupilan ed Edoardo Donnamaria: “Se tu hai la faccia di me**a da tirar fuori sette mozzarelle e dirmi ‘Queste cosa sono?’, allora io ti dico con la faccia di me**a come la tua che non mi sta bene. Come e io fossi la deficiente della casa. Se tu tiri fuori sette mozzarelle sai che ci sono sette mozzarelle. E perché hai preso quelle nascoste? […] Allora ti mando a fan**o 32 volte. Te e i tuo sorriso di me**a. Non me ne frega un ca**o perché hai la tua maschera che metti“. George ha tentato di frenarla ma non c’è riuscito.

Wilma su Nikita: “Se tu hai la faccia di merda… Ti mando a fanculo 32 volte non 1, te e il tuo sorriso di merda che non me ne frega un cazzo perchè c’ha il sorriso”



Mi viene da dire solo che schifo!#gfvip #nikiterspic.twitter.com/xBaDgevLZO — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 22, 2022

Wilma Goich, dopo aver parlato anche con Antonino prendendo in giro il sorriso di Nikita, ha avuto anche un confronto con Giaele sull’argomento. Quest’ultima ha riferito: “A me avevano avvertito su di lei. Delle persone fuori che la conoscono bene mi hanno detto che è un po’ così. Va dove va il vento, è imprevedibile“. Le vippone, poi, l’hanno anche accusata di giocare con George per creare delle dinamiche.

Giaele: -“Comunque sapete che a me avevano messo al corrente, mi avevano avvertita su di lei…delle persone fuori che la conoscono molto bene, mi avevano detto stai attenta lei è un po' così va un po' dove va il vento”



Alla faccia dell'amica 🙃#GFvip #nikiters #nikevra pic.twitter.com/GPVQdMuL5d — Soleil Sorge Supporter (@teamsoleilsorge) October 22, 2022

Ma gli sfoghi di Wilma continuano con altre parole pesanti circa il racconto sul suicidio che Nikita ha accennato in diretta nell’ultima puntata del GF Vip. In seguito hanno avuto anche un confronto….