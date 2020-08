1 Sui social Nilufar Addati svela di essere in isolamento fiduciario e di essersi sottoposta al tampone per il Covid-19

Sono passati diversi anni ormai da quando Nilufar Addati è approdata sulle scene del mondo dello spettacolo, grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Da quel momento la blogger ne ha fatta di strada, e dopo aver preso parte al dating show sia in qualità di corteggiatrice che di tronista ha anche lanciato una sua linea di moda, che sta ottenendo un ottimo riscontro. Nel mentre in questi giorni la Addati è stata anche al centro dei gossip per via di un presunto flirt con Andrea Petagna, col quale è stata avvistata in Sardegna. Proprio qualche ora fa, rientrata dalla vacanza sull’isola, Nilufar, data la delicata situazione italiana, ha deciso di mettersi in isolamento fiduciario e di sottoporsi al tampone per il Covid-19. Dopo aver anche effettuato un test sierologico, risultato negativo, adesso la Addati è in attesa dei risultati del tampone. Queste le sue parole sui social:

“Tornata dalla Sardegna mi sono messa in isolamento fiduciario per la sicurezza mia e degli altri. Sono a casa e non sono a contatto con nessuno, neanche con i miei genitori. Ho fatto un test sierologico che è negativo, però mi sono sottoposta anche ad un tampone e adesso sto aspettando i risultati, che dovrebbero arrivare in questi giorni. Vi ringrazio per i tanti messaggi che mi avete mandato. Volevo rassicurarvi perché io sto bene”.

Successivamente Nilufar Addati ha dato anche qualche piccola delucidazione in merito ai testi sierologici e ai tamponi, affermando:

“Come presumo già sappiate non è obbligatorio fare tamponi Italia per Italia, perché non sono stata all’estero. Ho deciso comunque di farlo perché la situazione è quella che è e mi sembrava doveroso. […] Per quanto riguarda il test sierologico, visto che me lo state chiedendo in tanti, spesso non basta. Ce ne sono di diversi tipi. Quello che ho fatto io è con prelievo di sangue e vengono analizzati gli anticorpi. […] Tuttavia se si è entrati a contatto col virus da pochissimo la cosa migliore è fare un tampone. Io per sicurezza ho fatto entrambe le cose”.

Non resta che fare un grande in bocca al lupo a Nilufar Addati, che senza dubbio appena avrà avuto i risultati del tampone tranquillizzerà i suoi fan. Nel mentre a parlare qualche ora fa è stato anche Andrea Petagna, risultato positivo al Covid-19. Leggiamo le sue dichiarazioni in merito.