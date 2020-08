1 Flirt in corso tra Nilufar Addati e il noto calciatore del Napoli, Andrea Petagna? Parla l’ex tronista di Uomini e Donne

Si è spesso parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, il ciò non si è mai concretizzano. Sebbene Nilufar e Giordano abbiano trascorso la quarantena insieme non è scattata la scintilla (per la seconda volta) come ci si augurava.

Adesso Nilufar Addati, come tantissimi altri vip, per questa estate ha scelto di godersi le acque cristalline della Sardegna e il paesaggio mozzafiato che concede l’isola. Negli ultimi giorni, però, l’influencer è tornata a far parlare di sé a causa di alcuni video che la mostrano in compagnia di Andrea Petagna, fresco di annuncio come nuovo giocatore del Napoli.

Stando a quanto emerso da Very Inutil People e da alcune segnalazioni giunte a Deianira Marzano i due stanno trascorrendo del tempo insieme e nella serata del 14 agosto erano seduti allo stesso tavolo del Billionaire, noto locale di Fabio Briatore con sede a Porto Cervo. Stando ai video emersi, come quello sottostante, Nilufar Addati e Andrea Petagna hanno passato la serata in compagnia di amici e hanno avuto così la possibilità di conoscersi meglio.

Sempre stando a quanto riportato da Very Inutil People, una fonte vicina a Nilufar Addati avrebbe svelato come Andrea Petagna abbia fatto colpo su di lei e come l’ex tronista gradisca la sua presenza. Sebbene tra loro non sia accaduto nulla di che, pare comunque abbiano instaurato un bel feeling.

A parlare ora però è proprio Nilufar Addati, che ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti, tramite alcune storie su Instagram:

«Mi sono svegliata un po’ girata, onestamente. Questo a causa di alcuni individui che girano sul web, e non sono neanche pochi, che sono ossessionati giorno e notte della mia vita privata. Pregherei questi individui di trovarsi altri interessi, perché non ho mai dato in pasto ai gossip la mia vita privata e non mi interessa e mai mi è interessato. Ma questo l’ha dimostrato il tempo e quindi l’ultimo anno e mezzo».

