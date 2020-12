Nilufar Addati posta una foto inedita con Giordano, ma fa subito chiarezza

1 Sui social Nilufar Addati posta una foto inedita insieme a Giordano Mazzocchi, ma fa subito chiarezza sulla situazione: ecco cosa è accaduto

È ormai trascorso parecchio tempo da quando Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno messo un punto definitivo alla loro storia, che tra alti e bassi è durata una manciata di mesi. I due come sappiamo si sono conosciuti a Uomini e Donne, durante il percorso da tronista della bella blogger partenopea. Tuttavia non sono mai mancati diversi problemi, che si sono accentuati durante la partecipazione a Temptation Island Vip. Nonostante le avversità però Nilufar e Giordano hanno lasciato il reality insieme, decidendo di dare un’ultima possibilità al loro rapporto. Anche stavolta però le cose non sono andate come sperato, e soltanto poche settimane dopo i due hanno annunciato la separazione. Attualmente però la Addati e Mazzocchi sono in ottimi rapporti, al punto che in primavera hanno anche passato la quarantena insieme. Tuttavia in più occasioni l’ex tronista ha sottolineato come tra loro non ci sia altro che amicizia. Queste le sue parole a riguardo:

“Mai un riavvicinamento, proprio amici. Infatti non mi credono. Tutti credono che stiamo per tornare insieme. Poi nella vita, tra 20 anni, non so che succede. Però in questo momento abbiamo un bel rapporto tranquillo. Naturalmente non è amico amico, perché insomma sempre ex fidanzato rimane. Poi sono anche molto amica del fratello, che anche lui è in quarantena qua”.

Adesso Nilufar Addati ha condiviso sui social una foto inedita proprio in compagnia di Giordano Mazzocchi. Tutto è iniziato quando la blogger ha preso parte al gioco in voga in questi giorni, nel quale gli utenti chiedono alla persona in questione di postare una foto di un particolare momento della loro vita. Quando un follower di Nilufar le ha chiesto di condividere una foto con Giordano, l’influencer ha condiviso uno scatto inedito, facendo però subito chiarezza sulla situazione, affermando come i due non siano fidanzati!

Nonostante la precisazione, la foto inedita di Nilufar e Giordano ha emozionato i fan della coppia, che ancora oggi sperano in un riavvicinamento. Che i due in futuro decidano di darsi un’altra chance? Solo il tempo ce lo dirà.