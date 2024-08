Lino di Temptation Island non ci sta e si scaglia come una furia contro l’ex Alessia: “Sei falsa, le maschere cadranno”

“Sei falsa, le tue maschere cadranno”, con queste parole Lino di Temptation Island si è duramente sfogato e ha attaccato l’ex Alessia. Il “drama” per i due protagonisti del reality show continua ancora oggi sui social…

Lino attacca Alessia dopo Temptation Island

Temptation Island sta per tornare su Canale 5 dopo l’ottimo successo di quest’ultima edizione e dei suoi protagonisti, in particolare Lino Giuliano e Alessia Pascarella come vedremo. Nonostante la presenza di tante news quotidiane, dalle Olimpiadi alle novità su Stefano De Martino e le ultime su Chiara Ferragni, i partecipanti del reality delle tentazioni in un modo o nell’altro tornano a far parlare.

E se Filippo Bisciglia ha ritrovato Siria e Matteo dopo Temptation Island (felicemente fidanzati a quanto pare), non si può dire lo stesso per Alessia e Lino, che hanno messo un punto alla loro relazione. Lui peraltro aveva intrapreso una frequentazione con la single Maika, ma a quanto pare non è andata a buon fine e non sono mancate frecciatine. Così come le stoccate non sono mancate tra Alessia e Lino, per l’appunto.

Nelle scorse ore sui social è stato proprio Giuliano di Temptation Island a sfogarsi duramente e fare delle critiche alla sua ex:

“Appena usciti di lì, ce l’avevano sotto i letti e io ero quello sbagliato. Ecco la differenza, la realtà è l’apparire seri. La scusa che si porta però e sempre quella, siamo semplici amici… Ah meglio che sto zitto”.

E ancora dalla sua Lino ha avuto ancora parecchio da ridire nei confronti di Alessia, sua ex con la quale ha messo fine alla relazione proprio a Temptation Island:

“Sei talmente falsa che te ne sai uscire anche al di fuori del programma. Tu sei di una furbizia assurda. Sai che prima o poi anche le tue maschere cadranno. Sai gli sbagli che hai fatto nei miei confronti, che non ho mai raccontato perché sono troppo uomo?? Te li ricordi negli anni vissuti insieme?? IO NON LI DIMENTICO MAI. Falsa e fai la brava perché altrimenti veramente inizio a parlare”.

Lo sfogo di Lino Giuliano di Temptation Island

Ci saranno ulteriori sviluppi? Intanto una prima replica di Alessia è arrivata….