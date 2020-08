Sono ormai anni che i rapporti tra Nina Moric e il suo ex marito Fabrizio Corona sono tesi ed altalenanti. Tuttavia da quando il figlio dei due Carlos Maria ha compiuto 18 anni sembrerebbe che le cose si siano incrinate ancora di più. Solo recentemente infatti la modella aveva fatto un lungo sfogo contro l’ex re dei paparazzi, accusandolo di usare suo figlio. Adesso un nuovo episodio fa scaturire l’ira della Moric, che si è trovata costretta ad attaccare lo stesso Carlos Maria. Ma andiamo con ordine e scopriamo tutto quello che è accaduto.

Tutto è iniziato quando il neo 18enne ha pubblicato sui social un filmato durante il quale fa allenamento fisico. Al termine del video Carlos pronuncia alcune frasi che hanno lasciato interdetto il web:

A quel punto gli utenti si sono letteralmente indignati per le parole di Carlos Maria. Poco dopo così sui social ad intervenire è stata la stessa Nina Moric, che con una serie di Instagram Stories ha attaccato duramente suo figlio. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Vergognati Carlos per ciò che dici. E siccome non trovo parole per l’imbarazzo e il disappunto che provo verso di te, prendo a muto le parole di nostro Signore e mi viene da dire: Padre, perdonalo, perché non sa quello che fa. Chiedo scusa”.