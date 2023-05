Nina Moric si mostra dopo un delicato intervento chirurgico: “Mi hanno salvato la vita, ma ci sono conseguenze”

NEWS

Debora Parigi | 30 Maggio 2023

Le prime parole di Nina Moric dopo l’operazione

Aveva fatto preoccupare tutti Nina Moric alcuni giorni fa quando nelle sue storie Instagram si era mostrata in un letto di ospedale. In un post precedente aveva scritto: “Anche nell’ora più buia della vita, un po’ di fede fa molta strada. Il corpo potrebbe provare dolore oggi, ma domani sarà un giorno migliore”. E poi dall’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, vicino Milano, aveva aggiunto: “A volte i miracoli sono persone buone con cuori gentili. Grazie”.

Cosa è successo quindi? Oggi la showgirl, attraverso un video nelle sue storie, ha rotto il silenzio spiegando cosa è accaduto. “Mi hanno operato e salvato la vita, ma ci sono conseguenze”, ha rivelato. Ha quindi spiegato un po’ meglio che ha subito un’operazione chirurgica, ma non è scesa nei particolari del suo problema:

“Diciamo che non è stato un periodo facile… Ho avuto questo malessere che, per fortuna, è stato sconfitto grazie all’equipe di tutti i medici, infermieri e anestesisti di Humanitas di Rozzano, che sono veramente degli angeli custodi. Voglio ringraziare tantissimo il dottor Testori, il dottor Klinger, la dottoressa Veronesi e tutti coloro che mi hanno assistito, mi hanno operato e sono riusciti a salvarmi la vita”.

I tre specialisti che ha citato sono rispettivamente un senologo, un chirurgo plastico e un’esperta in chirurgia toracica. Quello che quindi il web pensa è che Nina Moric possa essere stata operata per un tumore al seno al primo stadio, ma sono solo teorie e noi preferiamo rispettare la sua privacy. Nina Moric è andata avanti aggiungendo: “Ci sono un po’ di conseguenze, però sono forte e tutto andrà benissimo. Detto questo, sto bene e mi dispiace: non volevo dare preoccupazioni ad alcuno”.

Nina Moric ha infatti spiegato che dovrà continuare a curarsi. Magari in futuro, quando se la sentirà, spiegherà meglio cosa è successo e i motivi dettagliati sul perché di questo intervento chirurgico.