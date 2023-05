NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Maggio 2023

Uomini e donne

Le parole di Carlo Mancini

In queste ore la rottura tra Carlo Mancini e Nicole Santinelli sta facendo discutere il web. Come sappiamo ad annunciare la fine della relazione è stato proprio l’ex corteggiatore, che senza entrare nei dettagli di quanto accaduto ha comunicato solo la separazione, spendendo tuttavia bellissime parole per l’ex tronista. Quest’ultima nel mentre inizialmente è intervenuta per confermare la rottura, e per parlare a sua volta di Mancini, ed era sembrato che i due fossero rimasti in ottimi rapporti. Poche ore fa però Nicole è tornata sui suoi passi e ha pubblicato una storia in cui sembrerebbe lanciare alcune accuse a Carlo, al punto da affermare: “Non so se sia più la delusione di averci creduto così tanto o i continui rimproveri che faccio a me stessa per essermi fatta imbambolare come tutti. Dico sempre che l’apparenza inganna eppure proprio io ci sono cascata di nuovo, fidandomi delle persone sbagliare”.

A replicare alle accuse della Santinelli così in seguito è stato proprio Mancini, che nel corso di una diretta sui social ha dichiarato: “Queste insinuazioni sono abbastanza pesanti. Soprattutto quando leggo espressioni come “l’apparenza inganna”. Sono espressioni che mi danno fastidio. Sottintendono che io mi sia proposto in trasmissione in maniera diversa da come mi sono mostrato fuori dal contesto televisivo. In realtà io fuori sono stato molto coerente con i sentimenti che provo e provavo verso di lei. Ho apprezzato moltissimo che lei abbia voluto presentarmi il suo mondo e le persone a lei care. L’ho apprezzato moltissimo ed è anche per questo che il mio sentimento verso di lei è così cresciuto. Anche io avevo pianificato di presentarle le persone a me care”.

A quel punto Carlo Mancini parla anche di tre gesti che avrebbe fatto nei confronti di Nicole Santinelli, che proverebbero il suo reale interesse. Queste le parole dell’ex corteggiatore:

Voglio fare riferimento a tre gesti che ho fatto dopo la scelta, che testimoniano la mia buona fede e la verità del mio interesse nei suoi confronti. Il primo, come ho detto, è stato quello di pianificare l’incontro con i miei genitori e i miei amici, che non è stato possibile purtroppo per l’alluvione, quindi per cause di forza maggiore. Il secondo gesto, mosso dall’interesse sincero che avevo verso di lei, ho fatto il classico gesto che si fa in occasione di un fidanzamento. Cioè quel gesto simbolico di cui sappiamo tutti. Il terzo gesto, avevo manifestato a lei, sempre in coerenza con quello che provavo, la volontà di spostarmi a Roma. Se questo è poco. Lei per tutta risposta mi ha detto “che se dovevo farlo per lei non era il caso”. Ci può stare come risposta, essendo molto presto. Io voglio solo dire che il mio interesse era sincero, perché lei ha detto che l’apparenza inganna.

Che nelle prossime ore dunque Nicole Santinelli decida di replicare ulteriormente a Carlo Mancini?