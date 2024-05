Fabrizio Corona diventa padre a 50 anni, la reazione dell’ex Nina Moric

NEWS

Debora Parigi | 23 Maggio 2024

Dopo l’annuncio che Fabrizio Corona diventerà padre per la seconda volta, sui social è apparso il commento di Nina Moric. L’ex moglie del re dei paparazzi ha scritto un post nelle storie Instagram alla nuova fidanzata di Corona.

Proprio di ieri è la notizia di Fabrizio Corona che diventerà padre per la seconda volta. Il re dei paparazzi ha infatti annunciato, attraverso le pagine di Chi, la gravidanza della sua compagna 24enne Sara Barbieri. “Abbiamo scoperto tre settimane fa la bella notizia, l’ho già comunicato a mio figlio, Carlos, ed è felicissimo. L’arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro”, aveva fatto sapere. E aveva aggiunto che sogna che nasca una bambina rivelando il nome a cui ha già pensato, cioè Dea Vittoria.

Da circa un anno i due avevano espresso l’intenzione di avere un figlio insieme e adesso finalmente la bella notizia. Come detto, per Corona è il secondo figlio poiché è già padre di Carlos (22 anni il prossimo 8 agosto) avuto con Nina Moric. Il fotografo e la modella sono stati sposati dal 2001 al 2007.

Ci sono stati momenti non semplici per Fabrizio Corona e Nina Moric, ma adesso la modella non porta rancore per nessuno di loro e non prova gelosia per la dolce attesa di Sara Barbieri. A tal proposito è intervenuta sui social attraverso alcune storie Instagram facendo trasparire la grande serenità raggiunta e la felicità e vicinanza per questo lieto evento.

“La tua gravidanza è un promemoria della bellezza. È miracolo della vita. Ti auguro un viaggio tranquillo e sano”, ha scritto Nina Moric taggando nella storia Sara Barbieri. La compagna di Fabrizio Corona ha repostato le parole dell’ex moglie di lui dimostrando che quella frase le ha fatto molto piace.