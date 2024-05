Fabrizio Corona diventerà padre a 50 anni per la seconda volta

Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Maggio 2024

Fabrizio Corona

Grande notizia per Fabrizio Corona! L’ex re dei paparazzi diventerà padre per la seconda volta. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore: “L’arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro”.

Fabrizio Corona diventerà padre

Numerose sono le notizie, le indiscrezioni e i gossip di questa giornata. Uno su tutti? Fabrizio Corona diventerà presto padre. L’ex re dei paparazzi ha annunciato la lieta novella al settimanale Chi. Un avvenimento che ovviamente lo riempie di gioia, dopo tre anni di relazione con la sua compagna, Sara Barbieri.

Come mostrato dalla rivista, Fabrizio Corona e la sua fidanzata hanno comunicato il tutto ad amici e familiari durante una cena a Milano, in un noto ristorante. Presenti alla serata anche Federico, il fratello dell’ex re dei paparazzi, insieme alla sua fidanzata (grande amica della Barbieri). La coppia ha già ricevuto in dono i primi regali per la bellissima notizia:

“Abbiamo scoperto tre settimane fa la bella notizia, l’ho già comunicato a mio figlio, Carlos, ed è felicissimo. L’arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro”, hanno fatto sapere Fabrizio Corona e la sua compagna Sara Barbieri. Da circa un anno avevano intenzione di avere un figlio insieme: “Siamo legati da tre anni e dopo tre giorni che ci conoscevamo siamo andati a vivere insieme”.

Passato il momento di crisi, per Fabrizio Corona e Sara Barbieri è tornato finalmente il sereno. Lui ha confermato quanto si diceva lo scorso dicembre e la lontananza dalla sua compagna. L’ex re dei paparazzi ha confidato che, come in tutte le coppie, sono presenti alti e bassi. Per un mese e mezzo non si sono frequentati, poi c’è stato un chiarimento per fortuna e sono tornati a essere una coppia.

Ora tutte le energie sono concentrate sulla nascita del loro figlio, come spiegato da Fabrizio Corona e Sara Barbieri: “A settembre festeggiamo il terzo anno di fidanzamento. Il matrimonio non è una priorità, ma poi ci penseremo. In questo momento dobbiamo prepararci all’arrivo di un figlio, dobbiamo pianificare la nostra vita da genitori. Io sogno che sia una bambina”.

Infine Fabrizio Corona ha fatto sapere che c’è grande gioia in famiglia per questa lieta notizia. Novella2000.it e Novella 2000 si uniscono agli auguri e si congratulano con la coppia!