In questi giorni Samuel Peron è tornato a Ballando con le Stelle per sostituire Angelo Madonia. Poche ore fa tuttavia il ballerino si è infortunato e stasera è arrivato in studio con le stampelle. Ma cosa accadrà a Federica Pellegrini?

Samuel Peron in studio con le stampelle

Negli ultimi giorni a far discutere il web è stato l’allontanamento di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle. Il ballerino infatti a causa di divergenze professionali ha detto addio al talent show e a prendere il suo posto è stato Samuel Peron. Lo storico maestro ha deciso dunque di tornare momentaneamente all’interno del programma per danzare al fianco di Federica Pellegrini in queste ultime puntate e in molti attendevano l’esibizione dei due questa sera.

Poche ore fa tuttavia è arrivata una spiacevole notizia, che ha lasciato tutti di stucco. Ieri sera infatti il ballerino ha subito un infortunio, che non gli permetterà di scendere in pista.

Questa sera dunque Samuel Peron è arrivato nello studio di Ballando con le Stelle con le stampelle e ha annunciato che non potrà esibirsi. Ma cosa accadrà dunque a Federica Pellegrini? A rivelarlo è stata la stessa Milly Carlucci. La conduttrice ha fatto intendere che la campionessa olimpica avrà modo di ballare, tuttavia al momento non è ancora chiaro cosa succederà.

Non resta dunque che attendere per scoprire come Federica ci stupirà.