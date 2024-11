A seguito dell’infortunio che l’ha colpita, questa sera Nina Zilli ha deciso di ritrarsi ufficialmente da Ballando con le Stelle, ma c’è un colpo di scena.

Nina Zilli lascia Ballando con le Stelle

Brutta notizia per tutti i fan di Ballando con le Stelle! Questa sera infatti, nel corso della diretta della sesta puntata del talent show in onda su Rai 1, Nina Zilli ha ufficialmente annunciato che si ritira dalla gara. A seguito dell’infortunio che l’ha colpita, la cantante ha concordato con la produzione di lasciare la gara. Questa sera così l’amata artista si è esibita proponendo alcuni dei suoi più celebri brani, per poi annunciare il suo addio al programma, seppur momentaneo.

Sì, perché il prossimo 30 novembre, nel corso della 10ima puntata, Nina e Pasquale La Rocca, dopo che la cantante si sarà sottoposta a diverse terapie, tenteranno di rientrare in gara mediante il ripescaggio. Stasera nel mentre la Zilli lascia il programma e proprio Milly Carlucci ha affermato: “Ci abbiamo provato in tutti i modi. Dopo aver fatto qualsiasi cosa ci siamo resi conto che bisogna fare uno stop. Loro adesso si devono mettere da parte. Dover perdere una coppia così dispiace”.

Non è tardato ad arrivare il commento di Nina Zilli, che dopo aver sentitamente ringraziato il suo partner di ballo Pasquale La Rocca, ha aggiunto: “Devo fare terapia, devo fare ginnastica e mi devo preparare perché il 30 novembre dobbiamo tentare di rientrare”.

Nina dunque si ritira da Ballando con le Stelle tuttavia in molti sperano già di rivedere la cantante all’interno del programma. In attesa di scoprire cosa accadrà, alla Zilli facciamo tanti auguri di pronta guarigione.