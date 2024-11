Scontro durante le nomination tra Le Non è la Rai e Beatrice Luzzi. L’opinionista non ha apprezzato la loro mossa e le ha dato delle ‘voltafaccia’, loro per questo sono sbottate: “Lo dici tu che parlavi male di tutti. Guarda meglio il GF”.

Le Non è la Rai litigano con Beatrice Luzzi

Puntata che ci ha riservato tante sorprese al Grande Fratello! Dopo l’addio al programma di Enzo Paolo, il ritorno di Tommaso e l’arrivo di Stefano, c’è stato spazio anche per conoscere preferiti e risultato del televoto, così come le nuove nomination, dove c’è stata un po’ di tensione tra le Non è la Rai e l’opinionista Beatrice Luzzi.

Quando è arrivato il turno di Pamela e Ilaria, infatti si è scatenata una discussione. Motivo? Le Non è la Rai hanno nominato Federica Petagna, tra le ultime arrivate nel programma, ma ora pronta ad affrontare anche lei come gli altri il televoto. Una scelta però che ha spiazzato la concorrente, la quale ha ammesso che non se l’aspettava di certo e di esserci rimasta un po’ male.

Da parte loro però semplicemente Federica paga lo scotto di essere l’ultima concorrente arrivata nella Casa: “Per noi è difficile nominare gli altri. Sei troppo intelligente per pensare che sia rivolta a te come persona, ma è il gioco”.

Alfonso Signorini però d’altra parte ha fatto notare che in realtà per tutta la settimana sono state molto vicine a Federica e dunque ora stona un po’ questa nomination.

A quel punto Beatrice Luzzi ha fatto notare che non è di certo la prima volta che le Non è la Rai hanno questo tipo di atteggiamento, considerato dall’opinionista “un voltafaccia”.

A quel punto le Non è la Rai si sono sentite toccate dalla considerazione fatta da Beatrice Luzzi e si sono difese, replicando: “Quando l’avremmo fatto scusa?”. L’opinionista le ha fatto notare: “In generale, nel corso della settimana parlate male e poi…”. La considerazione fatta ha acceso gli animi e provocato la reazione di Ilaria:

“Parla lei che parlava male di tutti. Che mi frega di parlare male degli altri. E allora quando parli… anche tu sei stata concorrente e dovresti capire. Se devi fare una critica falla costruttiva. Il Grande Fratello guardalo meglio, non lo vedi abbastanza”, hanno detto le Non è la Rai. Come ha risposto Beatrice Luzzi? Con una risata, chiudendo così l’argomento.