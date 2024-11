Stasera Stefano ha ritrovato Federica al GF ma l’ha gelata con le sue domande: “Hai baciato un altro tentatore?”.

Al GF Stefano gela Federica

Stasera nella Casa del GF c’è stato l’atteso incontro tra Stefano Tediosi, ex tentatore di Temptation Island, e Federica Petagna. Prima di questo confronto, però, si è arrivati a un faccia a faccia tra il single del reality e Alfonso D’Apice, finito con un nulla di fatto.

Nel momento in cui Stefano è entrato nella Casa del GF per il confronto con Federica, ha immediatamente affermato: “Che amicizie abbiamo in comune? Parla di un amico, ma chi? Alfonso ha detto che io sto con Federica per lavoro e che l’ha detto un suo amico e che io ho comprato i follower. Ma io non ho idea di chi siano queste persone. Sarà una tecnica per riportare Federica a sé. Eravamo insieme la sera prima che entrasse nella Casa”.

Non c’è stato però alcun bacio tra Stefano e Federica e questo ha lasciato sorpreso il conduttore del GF: “Dopo due settimane che non vi vedete perché non vi siete baciati?”, ha domandato Signorini. Stefano ha risposto sostenendo che non l’ha fatto anche per rispetto dell’ex di Federica Petagna, Alfonso D’Apice.

“Non faccio il tentatore per dovere d’ufficio”, ha detto rispondendo a Cesara quando quest’ultima ha punzecchiato l’ex tentatore.

“All’inizio io e lei ci siamo scambiati degli sguardi, fino a che non abbiamo cominciato a flirtare. Io gli ho regalato il mio profumo”, ha proseguito a Stefano Tediosi al GF spiegando il suo rapporto con Federica.

Successivamente Stefano ha fatto sapere che ha parlato con Giovanni, il tentatore: “Mi ha detto che tra voi c’è stato un bacio. Lui mi ha giurato di sì. Mi ha anche confermato che ti sei appartata con il cugino di… fuori dalla discoteca e c’è stato un bacio”.

A Stefano è arrivata voce di una frequentazione di Federica con un altro tentatore… quale sarà la verità? #GrandeFratello pic.twitter.com/zNxoka9rC3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 12, 2024

Federica Petagna al GF invece ha dato una versione differente, smentendo queste dichiarazioni.

Alfonso dalla sua quando è stato interpellato ha detto di non essere a conoscenza di tutte queste cose: “È arrivato qui con il copione scritto, sembra una recita. Anche dei termini usati che ha preparato prima. L’ha messa in pasto ai social. Quando è entrato a qui, ha fatto credere a tutti questa situazione. Io non mi sarei comportato così”.

Signorini ha provato a giustificare Stefano sostenendo che è stato lui a porgergli delle domande e di conseguenza il neo gieffino ha semplicemente risposto alle sue curiosità. In ogni caso sia Stefano che Alfonso hanno continuato a battibeccare, senza trovare un punto d’incontro. Che succederà in settimana?