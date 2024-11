Questa sera Enzo Paolo Turchi ha rivelato tutta la verità sul suo abbandono improvviso al GF e ha preso una decisione definitiva sul suo futuro nel reality show.

Enzo Paolo Turchi abbandona i GF

A inizio mese Enzo Paolo Turchi in più occasioni ha minacciato che avrebbe lasciato la Casa del Grande Fratello. Pochi giorni fa poi la comunicazione della scelta agli altri inquilini, che hanno manifestato profondo dispiacere. Ma a sorprendere più che altro è stata la tempistica, dato che il coreografo ha abbandonato il programma nella serata di ieri, lasciando tutti senza parole.

Dalle anticipazioni di oggi però abbiamo scoperto che stasera Enzo Paolo Turchi sarebbe tornato nella Casa del Grande Fratello dove avrebbe rivelato le motivazioni che l’hanno portato ad allontanarsi improvvisamente dal programma. Cosa è successo davvero? In puntata abbiamo scoperto la verità.

Arrivato in passerella, Enzo Paolo Turchi ha preso la parola e ha dichiarato quanto segue: “Alfonso, purtroppo accade. Sentivo la mancanza della famiglia e della mia vita con mia figlia. Io vado via per la mia commedia musicale? No, ha debuttato ad Agosto ed è già finita. Dopo aver risolto problemi gravi grazie a tutti voi, spero che anche loro hanno preso qualcosa da me”.

In seguito ha incontrato i suoi compagni, che sono scoppiati a piangere non appena l’hanno visto e ha ribadito l’esigenza di voler tornare alla sua vita di tutti i giorni.

La decisione: “Lascio il Grane Fratello”

Ovviamente ora ciò che ci si domanda è: qual è la scelta di Enzo Paolo Turchi? Restare nella Casa del Grande Fratello o andare via? Anche su questo il concorrente del reality show di Canale 5 ha voluto fare chiarezza una volta per tutte.

Enzo Paolo spiega agli inquilini il motivo del suo abbandono #GrandeFratello pic.twitter.com/7fc1eqJMMA — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 12, 2024

Enzo Paolo Turchi ha preso una decisione e l’ha comunicata ai suoi coinquilini e al pubblico: “La mia uscita è definitiva, non rientro nella Casa”, ha fatto sapere il coreografo a Signorini.

In seguito rivisti i suoi compagni in lacrime: “Io lascio la Casa, ragazzi. Non è stato facile. Io l’ho già vinto il mio Grande Fratello, grazie anche a tutti voi. È stata dura. Spero di avervi lasciati qualcosa mediante la mia esperienza”. In seguito Enzo Paolo ha rivolto un pensiero a tutti i suoi compagni, a uno per uno ha riservato un pensiero speciale.

“Non cambiate, migliorate quello che avete. Vi voglio bene e ringrazio per tutto quello che mi avete dato, mi ha aiutato tantissimo. Ricordatevi di me. Magari qualche volta torno a fare qualche lezione”, ha detto ancora Enzo Paolo Turchi. In seguito tutti i suoi compagni si sono stretti in un abbraccio e hanno avuto modo di salutarlo a dovere.

Uscito dalla Casa del Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi ha rivisto sua moglie Carmen e la loro figlia Maria.