Tommaso è tornato dalla Spagna per riprendere il suo posto al Grande Fratello. Nella casa si è dichiarato definitivamente a Mariavittoria. Ecco le sue parole.

La dichiarazione di Tommaso al Grande Fratello

Tommaso ha passato alcuni giorni nella casa del Gran Hermano in Spagna insieme a Maica Benedicto. Nonostante ci sia stata dell’infatuazione, il concorrente ha detto di non provare nulla nei suoi confronti e la gieffina spagnola non sembra averla presa troppo male.

Adesso il concorrente è tornato in Italia e ha fatto il suo ingresso nella casa del GF. Incalzato da Signorini, dunque, ha affermato di provare un sentimento per Mariavittoria e vorrebbe approfondire la sua conoscenza. Con grande imbarazzo si è dichiarato a lei:

“ti dico la verità, tra me e lei c’è una confidenza un po’ più intima. Ci stavamo concoscendo nel momento in cui sono volato in spagna. Lì ho pensato un po’ e a me piace mantenere la complicità che abbiamo.

Vorrei proteggerla perché mi dà noia vedere questi video in cui si discute. Se dovesse essere qualcosa in più… A lei gliel’ho detto, non qui davanti a tutti. A me lei piace e sento qualcosa per lei”.

“è una cosa bella quella che c’è tra me e lei e io ci tengo a proteggere queste cose belle”❤️‍🩹#grandefratello #tommavi pic.twitter.com/gQWwneelHL — scorpio dump🦂 (@scorpio_dump) November 12, 2024

Adesso non ci resta che attendere per scoprire come andrà avanti la loro frequentazione nella casa del Grande Fratello.