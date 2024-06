“I cani non sono oggetti”, Fedez prende un nuovo cane e un hater lo attacca: la replica

Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Giugno 2024

Fedez

Fedez ha di recente preso un altro cane e per tale ragione sul web qualcuno lo ha molto criticato. Ecco qual è stata la risposta del rapper.

La replica di Fedez

Dopo un periodo di assenza di qualche giorno, che ha fatto molto preoccupare i fan Fedez è tornato sui social con un post in cui ha mostrato l’ultimo periodo. Tra le foto è spiccato uno scatto in cui sembra essere su un’ambulanza con una flebo attaccata al braccio.

Il rapper non ha rilasciato altre dichiarazioni in merito ma abbiamo potuto constatare dalle altre immagini che sta molto meglio. I fan hanno visto che ha deciso di prendere un altro cane molto simile a Paloma. Nei giorni scorsi lui stesso si era lamentato del fatto di non potere vedere il suo adorato animale e per tale ragione ha agito di conseguenza sentendone a mancanza.

Tuttavia, se molti follower hanno subito espresso commenti molto carini, qualcuno lo ha duramente criticato accusandolo di trattare gli animali come oggetti. A questa frase classificata da qualcuno come ‘luogo comune‘, lo stesso Fedez ha replicato con un’altra frase simile: “Le donne non si toccano nemmeno con un fiore“. Aggiungendo anche l’emoticon di una rosa rossa.

La replica di Fedez

Una replica che pare abbia chiuso subito la questione ancora prima che potesse venire ingigantita dall’arrivo di altri hater. Adesso il suo pubblico non vede sicuramente l’ora di vedere come se la caverà alle prese con un altro cucciolo, che qualche ora fa ha fatto i bisogni sul tappeto di casa sua.

Addestrarlo sarà un’impresa non da poco ma siamo sicuri che Fedez ce la farà condividendo ogni momento con i suoi follower. Vi terremo aggiornati con ogni possibile aggiornamento in merito e per tale ragione vi invitiamo a continuare a seguirci per non perdervi tutte le news future.