Sui social un utente ha chiesto a Sabrina Ferilli cosa sia successo tra lei e Maria De Filippi, insinuando quasi ci sia qualche tensione tra loro: “Non vi vedo più insieme”. Non è tardata ad arrivare la replica decisa e divertente da parte dell’attrice romana.

La risposta di Sabrina Ferilli

I social lo sappiamo: sono una grande fonte di notizie! I personaggi famosi infatti spesso fanno parlare di loro proprio grazie a questo importante mezzo di comunicazione. Pensiamo ai siparietti divertenti tra i Prelemi o una Ilary Blasi scatenata al concerto dei Coldplay! Poi c’è lei: Sabrina Ferilli!

L’attrice, che poco tempo fa ha festeggiato i suoi 60 anni, è molto attiva sui suoi canali ufficiali e su Instagram pubblica tantissimi contenuti. Si passa da momenti di svago e relax ad altri di lavoro, specie ora che ha ripreso a lavorare per le registrazioni della nuova edizione di Tú sí que vales! Sabrina Ferilli tra l’altro legge personalmente i pensieri e le considerazioni dei suoi fan tra i commenti dei vari post e molto spesso lascia dei like oppure delle risposte. Che si tratti di ringraziamenti o magari delle risposte come quella che potete vedere qui sotto.

Un utente ha infatti tirato in ballo Maria De Filippi. Ha domandato se tra le due sia per caso accaduto qualcosa, dato che non le vede più insieme. Un messaggio però in cui figurano diversi errori grammaticali, che non sono per nulla sfuggiti a Sabrina Ferilli, la quale in tutta la sua romanità ha replicato:

“Amore mio se non ripartimo dalle elementari manco te risponno”, ha scritto l’amata attrice come replica al follower.

La risposta su Instagram di Sabrina Ferilli

È più che palese si tratti di un troll. Ovvero uno di quegli utenti nei quali nell’anonimato o con nomi fake intralcia le varie discussioni suoi social con dei messaggi provocatori. Ma anche delle frasi a volte irritanti o fuori tema, come in questo caso.

La reazione di Sabrina Ferilli non ha soltanto suscitato le risate da parte degli utenti, che divertiti hanno condiviso proprio questa interazione, ma ha anche fatto capire quanto sia fantasiosa la mente di diversi fan!