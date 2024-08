Una nota e apprezzata giornalista ha raccontato in un’intervista di aver detto un secco “no” a diverse apparizione televisive. Una su tutte l’invito di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle: “Non sarei credibile nel mio lavoro”, ha raccontato.

Ballando con le Stelle, nota giornalista rifiuta l’ospitata

La nuova edizione di Ballando con le Stelle prenderà il via a fine settembre e abbiamo conosciuto quasi tutto il cast che farà parte di questa edizione (ne manca soltanto uno). Pare però che ci sia anche chi ha rifiutato l’invito di Milly Carlucci, anche se da ospite e si tratta di una nota giornalista.

Nel dettaglio parliamo di Federica Sciarelli. La conduttrice di Chi l’ha visto? non prende mai parte ad altre trasmissioni televisive, ma come mai e da cosa è dovuto il “no” a Ballando con le Stelle. A raccontare il perché di questa sua decisione è stata lei tra le colonne de Il Corriere della Sera. Nell’intervista realizzata dal giornale, la presentatrice della nota trasmissione ha spiegato il motivo dei suoi rifiuti.

La ragione pare sia legata alla sua professionalità, che sempre l’ha caratterizzata. Una possibile apparizione a Ballando con le Stelle, secondo il suo punto di vista, avrebbe inficiato nel suo lavoro nella nota trasmissione:

“Millv Carlucci mi chiese di andare a Ballando con le stelle e io adoro ballare, ma non sono credibile se mi metto a danzare e poi vado a cercare il latitante”.

Inoltre, leggendo le parole di Federica Sciarelli, lei non amerebbe nemmeno parlare degli aspetti della sua vita privata. Per tale ragione quando Monica Setta le ha proposto di partecipare a Storie di Donne al Bivio, la sua risposta è stata categorica: “Monica Setta nei corridoi mi ha detto di recente ‘Non vedo l’ora che vieni da me a parlare dei tuoi amori’: stavo per svenire”, ha concluso la giornalista.

Questo quindi il motivo per cui Federica Sciarelli non prenderà mai parte a una trasmissione come Ballando con le Stelle o Storie di Donne al Bivio.