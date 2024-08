È un’influencer molto conosciuta sul web, si chiama Chloe Lopez. In queti giorni è diventata molto virale. La modella ha trovato un modo piuttosto discutibile di far parlare di sé: lasciare le sue mutande in “dono” nei luoghi pubblici!

L’influencer Chloe Lopez lascia mutande in dono: è polemica

Dopo l’influencer che utilizza le proprie feci come maschere per il viso, della serie: non si butta via niente; c’è un altro volto noto del web che sta facendo parecchio discutere. Parliamo della modella britannica, Chloe Lopez. Per attirare l’attenzione su di sé ha trovato un modo abbastanza bislacco e discutibile, tanto da sollevare numerose polemiche.

Nel dettaglio Chloe Lopez pare avere l’abitudine di lasciare la sua biancheria nei luoghi pubblici in Spagna. Ci sono alcuni video in cui la ragazza si leva l’intimo davanti a tutti, ripresa da un telefonico, e lo ripone tra il pane fresco del supermercato, nei bar o nelle varie pompe di benzina e persino in ascensore.

Il primo video diventato virale però è proprio quello del supermercato della catena spagnola Mercadona. Condiviso sui social, il video in men che non si dica ha suscitato un clamore mediatico incredibile. Sur in English ha fatto sapere peraltro che l’azienda pare stia valutando azioni legali contro Chloe Lopez per il comportamento “inappropriato e potenzialmente dannoso per l’immagine della catena”.

E non è finita! Perché Chloe Lopez ha continuato le sue donazioni (così definite da lei) in altri luoghi pubblici. Tra le sue ultime imprese l’aver lasciato le mutandine in una stazione di servizio in Spagna o lasciate come “mancia” in un bar dopo aver preso un cappuccino.

Ma come hanno reagito i social ai video di Chloe Lopez? Il web si è letteralmente scatenato. Se da una parte c’è chi ha trovato divertente e provocante il gesto e hanno elogiato l’influencer per la sua tenacia, altri si sono parecchio indignati. una parte dei social infatti, specie gli spagnoli, chiedono che la modella sia bandita dal Paese iberico. Molte delle critiche arrivano per le possibili implicazioni igieniche di tali gesti.

C’è anche chi ha taggato l’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolineando il dissenso per il fatto con la richiesta di porre fine a tutto.

Nonostante la trovata alquanto discutibile e le polemiche che ne sono scaturite poi, i profili Chloe Lopez è in costante crescita in quanto a follower. Tutto “grazie” anche alle sue trovate. Il suo obiettivo sembra essere proprio quello di mettersi in mostra con gesti discutibili, che creino dunque caos e facciano discutere. E a quanto pare sembra essere riuscita nel suo intento!