Novella 2000 TV Award: tutte le categorie e i candidati del contest

Redazione | 5 Maggio 2023

Comincia da oggi da queste colonne l’opportunità di votare i Novella 2000 Virgo e Stars Management TV Award, giunti ormai alla loro quarta edizione e la cui cerimonia di premiazione è fissata al 14 giugno presso Villa Renoir. Sarete voi lettori e frequentatori di Novella a votare direttamente i candidati che sono stati selezionati dalla nostra redazione, per premiare i personaggi e le trasmissioni che preferite. Ma quali sono le categorie di voto e i candidati? Ecco l’elenco completo!

Primo turno

Reality Show

Isola dei Famosi – Canale 5

Grande Fratello VIP – Canale 5

Pechino Express – Sky

Il collegio – Rai 2

TG News

Tg1

Tg La7

Tg4

Tg5

Daily Infotainment

Mattino 5 – Canale 5

Pomeriggio 5 – Canale 5

Uno Mattina – Rai 1

La Vita in Diretta – Rai 1

I Fatti Vostri – Rai 2

Quiz Show

I soliti ignoti – Rai 1

Caduta libera – Canale 5

Avanti un altro – Canale 5

100% Italia – Tv8

Secondo turno

Talent Show

Amici – Canale 5

The Voice of Italy – Rai 1

Italia’s Got Talent – Sky

on-air TV News

TgCom24

Rai News 24

Sky Tg24

RTL News

meteo.it

Sports Show

Calciomercato – Sky

La domenica sportiva – Rai 2

Pressing – Italia 1

Zona Dazn – Dazn

Comedy TV program

LOL – Chi ride è fuori – Amazon Prime Video

Stasera tutto è possibile – Rai 2

I Lunatici – Rai 2

Fratelli Crozza – La7

Terzo turno

Entertainment TV Show

Ballando con le Stelle – Rai 1

Felicissima sera – Canale 5

Il Cantante Mascherato – Rai 1

Tale e Quale Show – Rai 1

Stasera c’è Cattelan – Rai 2

Lo show dei record – Canale 5

Talk Show

Porta a Porta – Rai 1

Piazza Pulita – La7

Zona bianca – Rete 4

Dritto e rovescio – Rete 4

Ore 14 – Rai 2

Non è l’arena – La7

Maurizio Costanzo Show – Canale 5

Green TV

E-Planet – Italia 1

Linea Verde – Rai 1

Azzurro storie di mare – Rai 1

Camper – Rai 1

Linea Blu – Rai 1

Ci vuole un fiore – Rai 1

Quarto turno

Dating Show

Uomini e Donne – Canale 5

Temptation Island – Canale 5

C’è posta per te – Canale 5

Chi l’ha visto – Rai 3

Culture and Society Show

Kilimangiaro – Rai 3

Ulisse – Rai 1

Freedom – Italia 1

Investigative TV Show

Report – Rai 3

Striscia la Notizia – Canale 5

Le Iene – Italia 1

Quarto grado – Rete 4

Cooking Show

Celebrity Chef – Tv8

Cotto e mangiato – Italia 1

È sempre mezzogiorno – Rai 1

Quinto turno

Infotainment Show

Verissimo – Canale 5

Domenica In – Rai 1

Generazione Z – Rai 2

Ciao Maschio – Rai 1

Belve – Rai 2

Storie italiane – Rai 1

Family Show

La TV dei 100 e uno – Canale 5

Dalla parte degli animali – Rete 4

Uno Mattina in Famiglia – Rai 1

A sua immagine – Rai 1

Back to School – Italia 1

Ficton TV

Mare Fuori – Rai 2

Il commissario Ricciardi – Rai 1

L’amica geniale – Rai 1

Resta con me – Rai 1

Din Don – Italia 1

Vita da Carlo – Amazon Prime Video

Incastrati – Netflix

Music Live Show

Battiti Live – Italia 1

Festival di Sanremo – Rai 1

Eurovision – Rai 1

Coca Cola Summer Festival – Canale 5

Powe Hits Estate RTL – RTL

Radio Vision Show

Procediamo – Radio 101

Trends and Celebrities – RTL

Mamacita – Radio 105

Viva l’Italia – RTL

Viva Rai 2 – Radio 2

La Zanzara – Radio 24

I turni fanno riferimento alle schede che di settimana in settimana si troveranno nei nuovi numeri di Novella, e che una volta riempite con i vostri voti potranno essere spedite in redazione come da indicazioni. In alternativa, come già detto, si può partecipare alle votazioni attraverso il nostro sito.