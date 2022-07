Uno degli allievi più amati e seguiti di Amici 21 è stato senza ombra di dubbio Nunzio Stancampiano. Con la sua simpatia e i suoi modi di fare il ballerino di latino ha infatti conquistato il cuore del web e del pubblico, che l’ha sostenuto fino alla fine del suo percorso. Proprio in merito alla sua esperienza all’interno del talent show Nunzio ha affermato:

“Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto… in primis Amici che mi ha regalato un sogno che perseguivo sin da bambino. Ringrazio colui che ha scommesso su di me andando contro tutti e tutto Raimondo Todaro. Sei stato il mio punto di riferimento per tanti anni, ma soprattutto in questo percorso. […] Ringrazio i miei compagni di avventura, grazie per avermi fatto sentire a casa. Un pensiero affettuoso alla maestra Alessandra Celentano che è stata capace di mettermi in competizione con me stesso, tirando fuori lati del mio carattere a me sconosciuti. Un “GRAZIE” speciale a te Maria che sei stata in grado di colmare il vuoto che sentivo dentro per la mancanza di mamma e per aver sempre creduto in me, ti voglio bene”.