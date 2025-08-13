Dal 2014, Nutrix Più Light e Light Mini si sono affermati come riferimento per i cani in sovrappeso. Sono prodotti naturali, senza conservanti, formulati con proteine nobili, grassi di qualità, fibre e nutrienti essenziali. Aiutano a mantenere il peso forma e la salute generale del cane.

Con Nutrix in linea perfetta

Dal lancio nel 2014, dopo 8 anni di sperimentazione, Nutrix Più Light e Light Mini hanno costantemente incrementato la loro diffusione tra i consumatori, arrivando a porsi come punto di riferimento per il segmento cui sono destinati. Prodotti completamente naturali, senza aggiunta di aromi, coloranti o conservanti (come tutti i prodotti Nutrix Più), sono specificamente formulati per le esigenze dei soggetti che tendono o si trovano in sovrappeso.

La composizione è calibrata attentamente per fornire un adeguato apporto di: proteine di elevatissimo valore biologico (Aringhe intere del Mare del Nord per il 10% e Carni della migliore qualità) che permettono di mantenere il livello di proteine nobili a valori giusti, senza appesantire le funzioni renali ed evitando un aumento delle masse muscolari; grassi in quantità ottimale (cioè giusta, ma non eccessiva) e solamente della migliore qualità (strutto); fibra digeribile e indigeribile attentamente dosata (5%) per assicurare una giusta motilità intestinale e ridurre la sensazione di fame nell’intervallo tra i pasti soddisfacendo l’appetito del cane; Calcio, Fosforo e Vitamina D per mantenere un’ottimale robustezza dell’apparato scheletrico e sostenere le articolazioni, particolarmente stressate (sotto sforzo) nei casi di sovrappeso.

Queste e molte altre caratteristiche rendono i prodotti Nutrix Più della gamma Light ideali per una corretta alimentazione dei soggetti tendenti al sovrappeso, e contribuiscono al mantenimento di una buona salute e del peso/forma dei nostri amici.