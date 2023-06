Oggi è un altro giorno, scontro in diretta tra Scanu e Pingitore: il motivo è assurdo

NEWS

Debora Parigi | 22 Giugno 2023

A Oggi è un altro giorno Valerio Scanu e Pingitore si sono scontrati su un tema assurdo

Nella puntata di oggi, giovedì 22 giugno, di Oggi è un altro giorno Serena Bortone ha avuto molti ospiti interessanti. Tra questi c’è stato il regista Pier Francesco Pingitore insieme all’attore e Malio Dovì. Il regista, ideatore del Bagaglino, ha parlato del suo progetto di riportare lo storico programma in Rai.

Nel corso della chicchierata, quindi, i due ospiti hanno ripercorso con la conduttrice e con i famosi “affetti stabili” della trasmissione tanti avvenimenti accaduti negli anni durante il Bagaglino. Si è parlato delle showgirl che sono state lanciate proprio da quel programma e che hanno avuto poi un enorme successo. Si è affrontata la comicità dell’epoca con le varie imitazioni di personaggi davvero famosi dalla politica allo spettacolo.

Tutto è filato liscio durante questa intervista a Oggi è un altro giorno, ma alla conclusione è scoppiato un piccolo scontro. Serena Bortone ha salutato il regista facendogli un in bocca al lupo per i suoi progetti futuri e lui ha risposto: “Crepi il lupo”. A quel punto la giornalista ha fatto: “Ma si dice crepi o viva?”. E secca è arrivata la risposta di Pingitore: “Crepi, io odio quelli che dicono viva”. Ecco che allora ha preso parola Valerio Scanu, appartenente agli “affetti stabili” del programma e seduto sul divano dietro alla Bortone.

Il cantante ha detto: “Ma si dice viva!”. A quanto pare questa intromissione non è piaciuta a Pingitore che subito un po’ stizzito ha replicato: “Ma che viva, se è viva te se magna”. Scanu ha quindi cercato di spiegare con calma il motivo per cui si dice “viva”, e cioè perché il lupo tiene in bocca il cucciolo dove è al sicuro. Il regista non l’ha fatto concludere che subito ha tirato dritto con la sua idea: “Queste se le inventano, mamma mia, possibile che per 3 mila anni si è detto crepi e ora si è scoperto che il lupo adesso prende il cucciolo in bocca ecc”.

Serena Bortone ha cercato di chiudere la questione comprendendo la tensione che si era creata. Anche nel video pubblicato su RaiPlay, si può notare l’imbarazzo di Manlio Dovì quando è partito lo scontro.