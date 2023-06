NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Giugno 2023

Grave lutto per Fabri Fibra e Nesli: in queste ore infatti è morto il padre dei due rapper, Ivaldo, che si è spento all’età di 96 anni

Ore di grande dolore queste per Fabri Fibra e Nesli. Ivaldo Tarducci, padre dei due rapper, è infatti morto all’età di 96 anni e la notizia in breve ha fatto il giro del web. Proprio Francesco (vero nome di Nesli, ndr) ha annunciato la notizia sui suoi social, postando una foto insieme al genitore, per poi scrivere dolcemente: “Ti voglio Bene! Ciao Pà… buon viaggio”. Ancora in silenzio invece Fabrizio (vero nome di Fibra, ndr), che ha preferito vivere il lutto in privato, insieme al resto della sua famiglia.

Come i fan dei due artisti senza dubbio sapranno, Ivano era un noto commerciante di Senigallia, e un punto di riferimento per la sua città. A salutare il padre di Fabri Fibra e Nesli sono stati anche il sindaco Massimo Olivetti e la Giunta. Questo quello che si legge nella nota rilasciata:

“Credo che quasi tutti i cittadini senigalliesi della mia generazione abbiano acquistato almeno una volta una capo di abbigliamento da Tarducci. Con la scomparsa di Ivaldo perdiamo un concittadino che ha investito nella piccola impresa contribuendo allo sviluppo economico della nostra città. Un abbraccio affettuoso ai suoi familiari”.

Non resta dunque che stringerci intorno al lutto di Fabri Fibra e di Nesli, e unirci nel salutare con affetto Ivano. Alla famiglia Tarducci inoltre vanno inoltre le nostre più sentite condoglianze.